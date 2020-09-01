Все пострадавшие употребили водку незаводского производства - Минздрав

Пострадавшие в результате алкогольного отравления в Армавирской области и в Ереване проходят лечение в различных медицинских учреждениях республики, сообщает Министерство здравоохранения.

Двое находятся в медцентре «Армения», один – в «Эребуни». Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое. Двое из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

«Один пациент с подозрением на отравление обратился в первую клиническую больницу им. Гераци 30 августа. Выясняется связь между отравлением последнего с нынешними случаями.

В результате предварительного эпидемиологического исследования выяснилось, что один из 11 ранее объявленных случаев смерти был опровергнут, поскольку в этом случае причина смерти оказалась другой», - отмечается в сообщении министерства.

Все пострадавшие употребили водку незаводского производства, что, предположительно, могло стать причиной отравления.

В настоящее время ведется работа по выявлению круга лиц, употребивших алкоголь, в целях принятия профилактических мер.

Два образца алкогольного напитка взяты на лабораторное исследование.

