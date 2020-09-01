В Армении от алкогольного отравления умерли 11 человек, несколько человек в тяжелом состоянии

По сообщению Минздрава, в период с 31 августа по 1 сентября поступили сигналы о том, что по предварительным данным в Армавирский медицинский центр по подозрению в отравлении с диагнозом «алкогольная интоксикация» госпитализировано 10 человек.

«К сожалению, есть смертельные случаи. 3 человека скончались в Армавирской больнице. Четвертого отравившегося доставили вРеспубликанский медицинский центр «Армения», где он скончался, одного пациента доставили в реанимационное отделение медицинского центра «Эребуни». Состояние его здоровья врачи оценивают как крайне тяжелое.

Врачи оценивают состояние здоровья двух отравившихся, переведенных из Армавирского медицинского центра в РМЦ «Армения», как тяжелое. Они находятся в реанимации, принимаются необходимые лечебные меры.

Один житель Армавирской области обратился в медицинский центр «Армения» с такими же симптомами, но в письменной форме отказался от медицинской помощи и был выписан.

Кроме того, с теми же симптомами в РМЦ «Армения» обратились четыре жителя города Еревана, которые также скончались.

На данный момент по предварительным данным от алкогольной интоксикации умерло 11 человек.

Один пациент находится в реанимационном отделении Клинической больницы №1 им. Гераци с подозрением на отравление», - заявили в Министерстве здравоохранения Армении.

В министерстве отмечают, что данные являются предварительными и что в настоящее время проводятся эпидемиологические исследования. О результатах и состоянии здоровья пострадавших Минздрав обещает предоставить дополнительную информацию.