«Если будем соблюдать правила, наши дети получат нормальное образование и не заболеют» - министр

Открытие школ и вузов не должно способствовать росту числа случаев коронавируса. Если, тем не менее, вследствие их открытия число подтвержденных случаев коронавируса резко возрастет, учебные заведения снова будут закрыты. Об этом вчера вечером в прямом эфире в Facebook заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

«Это очень большая проблема для всей системы образования: открывать, а затем закрывать, переходить к очному, а затем вновь к заочному обучению, и мы делаем все, чтобы не допустить этого, и не допустим», - сказал министр.

«Если мы будем следовать правилам, наши дети получат нормальное образование, наши дети не заболеют, наши дети не будут распространять вирус, и, следовательно, у нас не будет роста числа случаев инфицирования», - подчеркнул Арутюнян.

Министерство образования, науки, культуры и спорта несколько дней назад опубликовало правила проведения занятий в условиях коронавируса. Помимо обязательного ношения масок, есть также ограничения на расстояние и передвижение детей.

«При открытии школ мы будем применять те правила, которые ранее были установлены комендатурой и Минздравом, то есть, больше этого мы не делаем», - отметил Араик Арутюнян.

Министр признает, что есть обеспокоенность по поводу ношения детьми масок, однако, по его словам, есть и спекуляции.

Арутюнян сказал, что они учли то обстоятельство, что дети не могут долго носить маску. «Мы составили расписание таким образом, чтобы дети оставались в школе на короткое время, по сравнению с предыдущим учебным годом, конечно, за исключением марта, когда в школах не проводились занятия», - отметил он.

Министерство образования считает важным руководство, опубликованное на днях Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в котором говорится, что дети старше 12 лет должны носить маски, что касается детей 6-11 лет, то необходимо учитывать некоторые факторы, в том числе эпидемическую ситуацию в данном регионе

«Мы следим за ситуацией, мы сами вносим предложения, связанные с усилением, ослаблением, изменением правил, и должен сказать родителям и учителям, что параллельно с ослаблением этой напряженной ситуации будут ослабляться и правила, и может сложиться ситуация, когда мы каждую неделю будем публиковать новые инструкции и ослаблять правила», - сказал Арутюнян.

По оценке министра, пренебрежительное отношение многих родителей к противоэпидемическим правилам также может привести к росту числа случаев инфицирования. Араик Арутюнян считает странными разговоры о том, что этими правилами над детьми проводят эксперименты.

«Все дети наших родственников, наших друзей, сотрудников этого министерства ходят в школу. Я не знаю, какого ума человек должен быть, чтобы сказать, что «вы проводите эксперименты на детях»», - подчеркнул Арутюнян.

Он попросил родителей объяснить детям необходимость соблюдения правил, перед отправкой детей в школу замерять им температуру и следить за тем, чтобы вещи одноклассников не оказывались у их детей, что также является риском распространения инфекции.

Арутюнян также прокомментировал утверждения о том, что, внося изменения в сферу общего образования, власти пытаются уничтожить национальные ценности. Министр заявил, что действующая власть является самой национальной в истории Республики Армения, и добавил, что ряд спекуляций по поводу изменений в сфере общего образования являются ложью.

«Как нам реагировать на очевидную ложь о том, что термин «Армянское нагорье» полностью исключен, вместо него введен термин «турецкая Анатолия»? Как реагировать на ложь и фальсификацию о том, что из названия предмета «Армянская литература» исключено слово «Армянская», когда в 7-9 классах уже проходят общую литературу?» - подчеркнул Араик Арутюнян.