Студенты и школьники на уроках будут носить маски, занятия будут проводиться шесть дней в неделю - министр

Студенты и школьники на уроках будут носить маски, школы обеспечат наличие дезинфицирующих средств. Вместо пяти дней занятия будут проводиться шесть дней в неделю, чтобы можно было сократить учебные часы. В классах будет максимум по 20 учеников, занятия будут проводиться в две смены.

Сегодня подробности о правилах открытия учебных заведений с 15 сентября Радио Азатутюн сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, добавив, что ученики будут оставаться в школах меньше времени, чем прежде, поэтому буфеты работать не будут.

По словам министра, у учителей не будет дополнительной работы, будет организована только теоретическая часть уроков физкультуры и пения, петь во время пения не будут, как и прыгать и бегать во время физкультуры, чтобы не было опасности распространения коронавируса. Эти новые правила являются обязательными к выполнению для частных и государственных школ.

Министр сегодня обратился к школьникам, студентам и родителям с призывом добровольно самоизолироваться и ограничить свои контакты перед началом занятий. «Чтобы не внести в школы и вузы вирус в первый же день нового учебного года и разомкнуть большую цепочку, что с большой долей вероятности позволит нам не идти на ограничения по крайней мере в этом полугодии», - сказал Арутюнян.

Если возникнут проблемы с учебными классами, при необходимости занятия будут организованы в холлах и физкультурных залах, насколько позволит погода. Министр пояснил, почему с 1 сентября на занятия будут ходить только первокурсники бакалавриата вузов: «Университеты довольно большие, и они должны подготовиться к процессу. Было решено начать занятия с меньшим количеством студентов, чтобы вузы за это время могли исправить недостатки, чтобы к тому времени, когда занятия посещать будут больше студентов, они уже привыкли к этой новой ситуации. На самом деле, это совершенно новая ситуация для вузов и школ».

Мы поинтересовались у министра, если в классах, тем не менее, будут зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, как будет организован дальнейший процесс занятий, на что он ответил: «Мы будем действовать по ситуации, в первую очередь, скорее всего, будет проведено полное тестирование среди одноклассников инфицированного. Если в классе распространения не будет, то в данном классе уроки не будут приостановлены. Если в результате этого тестирования мы увидим распространение, то в данном классе занятия будут прекращены».

Около 300 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Число инфицированных коронавирусом в Армении постепенно снижается. В Минздраве отмечают, что соблюдение трех простых противоэпидемических правил - ношение маски, частая дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции – дает результат.

За прошедшие сутки зарегистрировано 145 новых случаев инфицирования коронавирусом, 327 человек выздоровели, 9 умерли. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания, самому младшему из них было 65 лет, а самому старшему - 91 год. Всего от COVID-19 скончались уже 833 человека. Один человек, инфицированный коронавирусом, умер по другим причинам. Всего таких случаев - 245.

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Алины Никогосян, около 300 человек по-прежнему находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. «Смертность остается стабильной, хотя накануне у нас было меньше умерших, но бывают такие дни, когда у нас 8-9 смертей. Это связано с тем, что у нас еще около 300 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, есть подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. И пока люди находятся в таком состоянии, к сожалению, будут смерти. Отмечу, что вчера мы провели 1067 исследований, из которых зарегистрировано 145 положительных случаев. У нас есть значительное снижение, и такая ситуация сохраняется около месяца», - сказала Никогосян.

Параллельно со снижением числа случаев уже около 15 больниц, обслуживавших пациентов с коронавирусом, вернулись к своей нормальной работе.