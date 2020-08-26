Обсуждается вопрос обязательного ношения масок учащимися в школах, не исключено что это требование будет отменено

В настоящее время обсуждается вопрос обязательного ношения масок учащимися в школах, не исключено, что до начала занятий, запланированных на 15 сентября, это требование будет отменено. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

«У нас сейчас есть несколько предложений, связанных конкретно с ношением масок, по части которых, думаю, к 15 сентября мы будем иметь представление об изменениях. Что касается дальнейшего, то в ходе организации образовательного процесса мы также постараемся увидеть, какие моменты вызывают проблемы и как их можно лучше урегулировать», - сказала она.

В то же время замминистра подчеркнула, что обязательное требование ношения маски для детей старше шести лет в закрытых помещениях и на открытых территориях действует и сейчас, при разработке памятки по организации уроков в школах Министерство образования следовало правилам, установленным комендатурой. «Решение носить или не носить маски принимает не сфера образования», - сказала замминистра.

Согласно опубликованным на днях министерством правилам открытия учебных заведений, в течение всего времени пребывания в школе учащиеся и персонал школы должны носить маски, для сокращения времени уроков занятия будут проводиться и в субботу. Количество учеников в классах не должно превышать 20, если их больше, классы будут разделены на группы, каждая группа будет ходить на занятия три дня в неделю.

Заместитель министра образования также отметила, что если число подтвержденных случаев коронавируса превысит 10% от общего числа учащихся, то деятельность данной школы будет временно приостановлена. «Естественно, ни для кого не желательно устанавливать правила, которые могут вызвать дополнительные сложности в школах, но наш мотив состоит в том, чтобы максимально снизить риск распространения инфекции в школе», - сказала Андреасян.

На уроках дети не будут подходить к доске, не будут использовать тетради для письменных работ, будут использовать листы. На переменах учащиеся не будут покидать классы, в случае необходимости будут выходить под присмотром учителя. Столовые и буфеты работать не будут. Работа учителей остается прежней, утверждает Андреасян: задача педагога - объяснить детям важность этих требований.

Контроль за соблюдением правил будет осуществлять Инспекционный орган образования, в начальный период инспекторы будут посещать школы для оказания содействия общеобразовательным учреждениям. «Вопрос здесь не в том, чтобы кого-либо оштрафовать или наказать», - отметила Жанна Алексанян. По ее словам, они открыты для новых предложений.

Учителя в возрасте старше 65 лет, относящиеся к группе риска, могут не посещать занятия, в этом случае они также будут получать зарплату. Ученики, для которых коронавирус может быть более опасным, смогут участвовать в занятиях дистанционно, для этого потребуется заявление родителей и соответствующая рекомендация врача.

В общеобразовательных учреждениях подготовительные работы уже начались, там раздают книги, получают дезинфицирующие средства. Корреспондент Радио Азатутюн сегодня посетил две столичные школы. Классы в учебных заведениях пока не оборудованы таким образом, чтобы между учениками было расстояние не менее 1,5 метров. Руководители школ заверили, что успеют закончить работу и следовать всем инструкциям. «Мы получили все инструкции коменданта, осталось только оборудовать классы в соответствии с примерами, данными комендантом», - заявили в школах.

Заместитель директора основной школы № 174 Андраник Геворкян говорит, что небольшие по площади классы не будут использоваться, вместо этого занятия будут проходиться в залах и лабораториях. Число учеников во всех классах этой школы превышает 20, поэтому дети будут поделены на группы.

В школе № 191 не стали давать интервью, но сказали, что находятся на начальном этапе подготовительной работы и до начала занятий успеют закончить работу.