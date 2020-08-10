Общеобразовательные школы в Армении откроются 15 сентября. Об этом сегодня после заседания комендатуры по чрезвычайному положению на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

В очном режиме и с соблюдением санитарно-гигиенических правил с 15 сентября начнут действовать также начальные и средние специальные заведения, музыкальные и художественные школы.

По словам министра, решения по вузам и ряду других учебных заведений будут приняты в течение ближайшей недели. «Комендатура, другие наши коллеги и министерство совместно разработали подробные процедуры и инструкции по всем вопросам, которые будут опубликованы и распространены в ближайшие дни. Дорогие учителя, родители и ученики, в ближайшие недели мы должны работать вместе, чтобы обеспечить успешное начало и нормальное течение учебного года, учитывая обусловленные пандемией ограничения и исключив медиапровокации», - добавил он.

В Армении школы, вузы и другие общеобразовательные учебные заведения были закрыты с начала эпидемии. С начала марта учебный процесс стал осуществляться дистанционно.