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Армения

Протесты против эксплуатации Амулсарского рудника продолжаются

Протесты против эксплуатации Амулсарского рудника продолжаются. Сегодня жители Джермука автошествием прибыли в Ереван. Перед зданием Оперного театра их встретили экологические активисты Армянского экологического фронта и ряд граждан.

«У жителей Джермука есть все законные, правовые основания для восстановления своих прав», - сказал член Армянского экологического фронта, географ Левон Галстян.

Требования экологических активистов и жителей прилегающих к Амулсару общин остаются прежними: они требуют от правительства отменить Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) Амуласра, получившую от предыдущего правительством положительное заключение, и провести новую оценку. Протестующие передали это свое требование правительству в письме, когда шествием прошли от Оперного театра к зданию правительства.

Защитники окружающей среды убеждены, что ОВОС Амулсара в 2016 году была проведена с упущениями, они продолжают настаивать, что об этом свидетельствует и исследование, проведенное в прошлом году командой «Элард». На его проведение государство выделило 400 тыс. долларов.

Протестующие ожидают четкой позиции правительства, в то время как правительство молчит, а они в ответ, по их словам, проводят молчаливую акцию протеста перед Министерством окружающей среды.

Протесты против эксплуатации Амулсарского золотого рудника возобновились после того, как сотрудники охранной службы компании «Лидиан Армения» демонтировали и убрали вагоны-домики активистов, установленные на ведущей к Амулсару дороге, которая более двух лет заблокирована активистами, и установили на их месте свои вагоны-домики. За этим последовали акции протеста. В конце концов, защитники окружающей среды достигли своих краткосрочных целей. Муниципалитет Джермука при содействии полиции демонтировал вагоны-домики, установленные ​на территории Амулсара компанией «Лидиан Армения».

«Лидиан Армения», которая собирается эксплуатировать Амулсарский золотой рудник, заявляет, что если бы компания начала работы, то могла бы ежемесячно платить в бюджет 70 млн долларов налогов.

В компании сообщают, что все их разрешения на деятельность на территории Амулсара остаются в силе и они могут приступить к работам.

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