Турция поддержит Азербайджан при любом варианте урегулирования карабахского конфликта - Чавушоглу

Турция поддержит Азербайджан при любом варианте урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу сегодня на встрече с новоназначенным министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Армения избегает урегулирования конфликта и обостряет ситуацию, чтобы помешать мирным переговорам», - заявил Чавушоглу.

В свою очередь, Байрамов поблагодарил Турцию за поддержку в этом вопросе.

Министр иностранных дел Азербайджана прибыл сегодня в Анкару, это его первый официальный визит с момента вступления в должность министра иностранных дел в прошлом месяце. Помимо Джейхуна Байрамова, в Анкару прибыл и министр обороны Азербайджана. Согласно официальному заявлению, Закир Гасанов встретился со своим турецким коллегой, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее официальный Ереван раскритиковал Турцию за обострение конфликта, а посредник Минской группы - Россия призвала воздержаться от шагов и заявлений, которые могут еще больше обострить ситуацию.