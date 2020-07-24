Главы МИД России и Турции обменялись мнениями по текущей ситуации в Закавказье

Как сообщает официальный сайт МИД РФ, 23 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«Проведен обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье. В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе», - в частности, отмечается в сообщении.

Согласно другому сообщению внешнеполитического ведомства РФ, в тот же день министр Лавров провёл встречи с видными представителями азербайджанской и армянской общин России – председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым и президентом Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамяном.

«Обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Была отмечена важность совместной разъяснительной и воспитательной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку. Подчёркнута необходимость конструктивного вклада азербайджанской и армянской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном», - говорится в сообщении.