Я не собираюсь быть «козлом отпущения» за грехи судебной системы - кандидат в судьи КС

«Я не собираюсь быть козлом отпущения за грехи судебной системы», - заявил ​выдвинутый правительством на должность судьи Конституционного суда (КС) кандидат Ваграм Аветисян сегодня в беседе с журналистами после встречи с депутатами правящей фракции «Мой шаг».

Касаясь обеспокоенности правопреемников жертв «1 марта», Аветисян сказал, что вовсе не собирается оправдывать проблемы судебной системы.

«Также я не собираюсь быть козлом отпущения за грехи судебной системы. Что касается вопросов, связанных с моим отцом, то отмечу, что здесь необходимо четко прояснить функцию Кассационного суда, какую функцию он выполнял, является ли Кассационный суд судом, рассматривающим дело, или нет, существуют ли четкие факты, или мы говорим лишь о предположениях. Я понимаю обеспокоенность субъектов, ставящих подобные вопросы, но не разделяю ее, потому что в настоящее время есть много должностных лиц, которые были на должностях в тот период, которые имели отношение к этим делам. Мой отец уже пять лет, как вышел на пенсию, и я не представляю, как эти процессы могут повлиять на мою деятельность в Конституционном суде в будущем», - сказал кандидат в судьи КС.

Напомним, что ряд правозащитников, адвокатов, родственники жертв «1 марта» и несколько десятков человек, осужденных по политическим мотивам после кровавых поствыборных событий марта 2008 года, выступили с заявлением, напомнив о деятельности его отца, Давида Аветисяна. В 2008-2016 годах тот занимал должность председателя уголовной палаты Кассационного суда, расследовал также дела, связанные с «1 марта». В распространенном заявлении они также заявили о возможном конфликте интересов.

«Я разделяю обеспокоенность тех, кто выразил это мнение, в том смысле, что у них есть определенные основания для того, чтобы делать предположения или утверждения в связи с определенными обстоятельствами, это их право. Но я не знаю ни одного установленного факта, который бы четко подтверждал вину того или иного субъекта в том или ином процессе», - сказал Ваграм Аветисян.

Аветисян заявил, что закон о Конституционном суде четко устанавливает, что в случае конфликта интересов «ты не можешь участвовать в этом процессе в качестве судьи».

«И опосредованно не могу участвовать, потому что я уверен, что и новые судьи, которые будут избраны, и действующие судьи Конституционного суда обладают такой принципиальностью и беспристрастностью, что я никоим образом не смогу опосредованно [участвовать]», - отметил он.

Кандидат в судьи КС также заявил, что не видит на данный момент оснований для отказа от выдвижения его кандидатуры.

Политзаключенных и родственников жертв «1 марта» также возмутила запись Аветисяна в Facebook, в которой, согласно распространенному СМИ тексту, тот счел бессмысленным отвечать на публикации различных средств массовой информации, фейков и известных неизвестных и приводить им какие-либо аргументы, поскольку «очевидны узкие личные и групповые интересы, профессиональные качества и моральный облик авторов таких публикаций».

Касаясь этого поста в Facebook, Аветисян сказал: «Я не удалил пост, просто он открыт для тех, кто входит в число моих друзей, то есть он не публичный, потому что после начала этих процессов там началась определенная «атака» на меня и членов моей семьи, и я не хотел, чтобы под этим постом периодически оставляли какие-то комментарии и ответы на них, потому что на этом этапе отвечать на подобные вопросы бессмысленно».

«Мою запись пытаются ассоциировать с тем, что я пытался этим затронуть правопреемников жертв «1 марта» или лиц, пострадавших в результате событий «1 марта». Я хочу отметить, что события «1 марта» - это так называемые кровоточащие раны нашего нового независимого государства. Никоим образом моя запись не может относиться к событиям «1 марта», к субъектам, пострадавшим вследствие этих событий», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, что, по его мнению, произошло 1 марта 2008 года, кандидат в судьи КС ответил: «Вы заставляете меня давать четкие ответы о конкретных событиях и обстоятельствах, которые, как я уже отметил, могут быть позже рассмотрены в Конституционном суде по тому или иному спору. Я еще раз повторяю, мы должны посмотреть, на каком основании пересматриваются эти дела, какие доказательства были в конкретный период времени, на основании которых были приняты те или иные решения, возникли ли какие-либо новые обстоятельства в дальнейшем, на основании которых дела пересматриваются, или нет».

На вопрос, в случае избрания судьей КС будет ли он участвовать в рассмотрении дела второго президента Армении Роберта Кочаряна или посчитает, что следует воздержаться от участия в его рассмотрении, поскольку он не будет беспристрастным, Аветисян ответил: «Я не вижу никаких оснований для того, чтобы быть пристрастным».

На вопрос, кто предложил ему стать кандидатом в судьи КС, Ваграм Аветисян ответил: «Вы можете задать этот вопрос представителям правительства, они ответят более конкретно. Этот вопрос не следует задавать мне».

На вопрос журналистов, какое у него сложилось впечатление, изберут ли его судьей Конституционного суда, он ответил. «Я открыто представил свои подходы ко всем поднятым вопросам, наверное, вам следует задать этот вопрос депутатам».