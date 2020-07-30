От Роберта Кочаряна общественность ждет не критики, а объяснений по поводу «1 марта» - Андраник Кочарян

Подсудимому по делу «1 марта» Роберту Кочаряну есть что сказать только в суде, общественность ожидает услышать от него не критику, а объяснения по поводу его решений во время кровавых событий 2008 года. Так прокомментировал депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян интервью второго президента Армении Роберта Кочаряна.

«Он выразил мнение о смене власти, причем, о своих представлениях о смене власти, более того, охарактеризовал их как агрессивные действия. В случае с Робертом Кочаряном агрессивные действия следует пресекать в самом зародыше, потому что наше общество не забыло о его агрессивных действиях ни в частном случае, связанном с убийством Погоса Погосяна, ни в случае событий «1 марта», не забыло вообще его действия во времена его правления. Так что от Роберта Кочаряна, думаю, наше общество ждет объяснений во время судебного разбирательства, которое все не начинается», - сказал Андраник Кочарян.

Второй президент Армении Роберт Кочарян вчера дал интервью телекомпаниям «5-й канал», «H2» и «Еркир медиа». В интервью, которое продлилось более часа, Кочарян подверг критике внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Николом Пашиняном. По словам Кочаряна, ситуация ухудшается, власть должна уйти. Он не исключил варианта общественного давления путем перекрытия улиц. По его мнению, повестка дня оппозиционных сил по этому вопросу сформирована, это вопрос организационных работ. Все сценарии находятся на политическом столе.

«Посмотрите, куда они привели страну за два года, что ж теперь ждать еще три года, чтобы увидеть, в каком состоянии вообще могут оказаться? Это не значит, что обязательно произойдет внеочередная смена власти, все зависит от политических процессов. По моему впечатлению, сегодня все возможные сценарии находятся на столе. На Украине трижды путем Майдана менялась власть. Теперь наш народ узнал, что, перекрывая улицы, может сменить власть», - сказал экс-президент.

Обвиняющий власть в бездарном управлении Роберт Кочарян до решения Кассационного суда лучше бы прошелся по улицам и посмотрел, какие изменения произошли при действующей власти, возразил депутат правящей фракции. По мнению депутата, Кочарян со своими сторонниками может перекрыть улицы, но не должен забывать о «колючей проволоке» между ним и народом.

«Роберт Кочарян провел колючую проволоку между собой и народом, теперь он должен показать, что общество настолько разочаровано этими властями, что может увидеть Роберта Кочаряна в роли приходящего к власти спасителя. Такого не может быть. Роберт Кочарян продолжает оставаться в своем заблуждении», - сказал Андраник Кочарян.