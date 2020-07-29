Руководители ВС РА встретились с послами и военными атташе стран-сопредседателей Минской группы в Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня, в день начала двухнедельных совместных турецко-азербайджанских военных учений, принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Тоноян отметил, что что с военной точки зрения тактический характер этих учений не вызывает беспокойства, однако важно, чтобы учения не превратились в провокационные действия в непосредственной близости от границ, оборонных сооружений и другой инфраструктуры Республики Армения. Он подчеркнул, что армянская сторона будет внимательно следить за ходом военных учений и дальнейшим развитием событий.

А вчера министр обороны Армении и начальник Генштаба Вооруженных сил РА Оник Гаспарян встретились с послами и военными атташе двух других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России и США.

Вчера также состоялся телефонный разговор президентов России и Турции, в ходе которого они обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны, и Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности.

По словам политолога Степана Григоряна, эти военные учения являются демонстрацией силы с турецко-азербайджанской стороны, но не только. «Мечта Турции - войти на Южный Кавказ. Когда я говорю «Южный Кавказ», я имею в виду и территорию Армении, и Нахичеван, и Азербайджан. Сколько бы мы ни говорили о том, что турецко-азербайджанские отношения являются союзническими и т. д., одно дело, когда ты сотрудничаешь, другое дело, когда у тебя есть военная база в этой стране, постоянное военное присутствие. Опасность заключается в том, что Азербайджан может посметь снова пойти на провокацию. Как раз во время учений. Учения начинаются сегодня и продлятся до 10 августа. Они могут снова спровоцировать. В том же Тавушском направлении, Нахичеванском и даже Арцахском направлении. Спровоцировать, чтобы естественно получилось, что турецкие войска вовлечены в военные действия против нас», - сказал Григорян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Микаэл Золян также считает, что Армения должна быть бдительной. «Мы просчитываем все сценарии. В данном случае, я думаю, что, конечно, не следует недооценивать эту опасность, но также не следует ее и переоценивать. Я считаю, что, конечно, Турцией оказывается техническая помощь, и это дестабилизирующий фактор - военная помощь, которую Турция предоставляет Азербайджану, но я думаю, что здесь также очень важен психологический фактор. Это также психологическая поддержка Эрдогана его другу Ильхаму Алиеву, чей «трон» в последнее время не был столь уж прочен. Потому что мы увидели, что военная провокация в Тавуше провалилась», - сказал Золян.

В рамках двухнедельных совместных военных учений, стартовавших сегодня вблизи границы Армении, запланированы также учения с применением ВВС в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. А военные учения с участием сухопутных войск состоятся 1-5 августа в Баку и Нахичеване. Хотя подобные учения проводились и в предыдущие годы, но на этот раз они проходят в крайне напряженный период, после обострения на армяно-азербайджанской границе 12 июля.

«Вооруженные силы Армении будут внимательно следить за стартовавшими в Азербайджане совместными азербайджано-турецкими военными учениями», - заявили в Министерстве обороны РА.

В этот же период военные учения проводят Россия и Иран.

«На самом деле, даже не столь существенно, совпало это или нет. Я сейчас не могу ответить за военных Ирана или России, когда они планировали провести эти учения. Но, в любом случае, я считаю, что тот факт, что эти учения сегодня проводятся, в отличие от турецко-азербайджанских военных учений, подобные учения, наоборот, способствует стабильности. Поскольку они показывают, что все игроки региона внимательно следят за развитием событий, и они также готовы к любому сценарию. И я считаю, что это, конечно, в какой-то мере уравновесит происходящее в Нахичеване, и в какой-то мере поможет охладить некоторые горячие головы в Азербайджане и Турции», - отметил Микаэл Золян.

Кстати, сегодня в израильской прессе было опубликовано интервью с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, в котором он заявил: «Израиль должен немедленно прекратить продажу оружия Азербайджану, поскольку это оружие используется для нацеливания на гражданскую инфраструктуру Армении». Министр иностранных дел отметил, что в последние годы армяно-израильские отношения улучшились, однако поставки оружия Израилем Азербайджану остаются нерешенной проблемой между двумя странами.