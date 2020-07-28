Путин и Эрдоган обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

Как сообщает пресс-служба Кремля, накануне по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Проведён обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе. Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана», - в частности, говорится в сообщении Кремля.