«Вопрос отзыва кандидатуры Ваграма Аветисяна не обсуждается» - пресс-секретарь премьер-министра

«Вопрос отзыва кандидатуры Ваграма Аветисяна не обсуждается», - сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

«В данный момент подобный вопрос не обсуждается. Я, конечно, знаю, что ряд граждан выступили с заявлением и выразили свое недовольство в связи с выдвинутым правительством кандидатом на должность судьи Конституционного суда (КС). Однако в данный момент могу сказать, что его кандидатура еще будет обсуждаться в Национальном собрании. Я надеюсь, что у депутатов будет возможность задать господину Аветисяну все вопросы, волнующие общественность, и получить на них ответы», - сказала Геворкян.

Недовольство вокруг выдвинутого правительством на должность судьи Конституционного суда кандидата не утихает. Ряд правозащитников, адвокатов, родственников жертв «1 марта» и несколько десятков человек, осужденных по политическим мотивам после кровавых поствыборных событий 2008 года, призвали правительство отозвать кандидатуру Ваграма Аветисяна, а в случае, если правительство не последует их призыву, призвали парламент – отклонить его кандидатуру.

Аветисян является доктором юридических наук, профессором. На заседании правительства он заверил, что в случае его избрания парламентом он обеспечит максимальную независимость, аполитичность и беспристрастность судьи Высокого суда. Он считает, что у него есть необходимые профессиональные знания, жизненный опыт и принципиальность для того, чтобы надлежащим образом выполнять обязанности судьи КС.

Но критикующие его кандидатуру также напоминают о деятельности его отца Давида Аветисяна, который с 2008-го по 2016 год занимал пост председателя уголовной палаты Кассационного суда, также рассматривал дела, связанные с «1 марта». Во втором заявлении политзаключенные и родственники жертв «1 марта» утверждают, что выдвинутый правительством кандидат - Ваграм Аветисян, «не имеет права занимать место в составе Конституционного суда».

К заявлению также присоединился Давид Матевосян, который после 1 марта 2008 года был приговорен к трем годам лишения свободы. «Я лично не знаком с кандидатом и не хочу ничего говорить в его адрес, хотя его реакция в социальной сети произвела на меня печальное впечатление. Кроме того, я оцениваю то, что он формировался и развивался в среде, речь идет не только об отце, но об отце и его окружении, которые на 100 процентов подчинили судебную систему воле Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а человек – это результат среды. Я считаю, что ответственность людей, сформировавшихся в такой среде, не имеет корней, и основная причина беспокойства состоит в том, что в любом случае это не та должность, на которую назначают, а завтра, когда увидят, что ошиблись, заменят на другого», - сказал Матевосян.

Правящая фракция «Мой шаг», от решения которой зависит избрание Аветисяна, на этой неделе встретится с кандидатом. Депутат Сисак Габриелян утверждает, что у них нет окончательного решения.

«Я не буду давать оценки кандидату, в том числе и потому, что он был моим преподавателем, я знаю его, он очень хороший специалист, скажу лишь это. Остальное, естественно, уже выяснится в результате голосования не только фракции «Мой шаг», но и других сил. Мы еще не встречались с ним, думаю, что в ближайшие дни наша фракция и другие фракции встретятся с ним, и тогда, возможно, в какой-то мере наша позиция станет более понятной», - сказал Габриелян.