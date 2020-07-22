Спикер НС Армении подписал поправки в закон «О Конституционном суде»

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян сегодня подписал принятый парламентом 30 июня закон о внесении изменений и дополнений в закон «О Конституционном суде», сообщил в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

«Закон сегодня вступит в силу. В ближайшее время будут избраны три новых судьи КС», - написал Пашинян.

Согласно этим поправкам, предлагается изменить очередность выдвижений на вакантные места судей КС: первым право выдвигать кандидатов будет дано правительству, затем президенту республики, а затем Общему собранию судей.

Напомним, президент РА Армен Саркисян не подписал пакет поправок в конституционный закон «О Конституционном суде» и смежные законы. Однако он не обратился в Конституционный суд.

Согласно Конституции, президент Армении подписывает и публикует принятый Национальным собранием РА закон в 21-дневный срок или в тот же срок обращается в КС по вопросу определения конституционности закона. Если КС решает, что закон соответствует Конституции, то президент в пятидневный срок подписывает и публикует его. Если президент не выполняет установленных требований, то председатель НС в пятидневный срок подписывает и публикует закон.