Эксперт: Прежде чем достичь АЭС, все эти средства будут гарантированно поражены

Министерство иностранных дел Армении решительно осудило угрозы Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции (АЭС), квалифицировав их как государственный терроризм.

«Действия, которыми угрожает Министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана. Более того, выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа», - говорится в заявлении МИД Армении.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, какие шаги предпринимает МИД Армении в данный момент в связи с прозвучавшей со стороны официального Баку угрозой, пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян сказала, что министерство задействует весь свой инструментарий.

Отметим, что Армения является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и наше внешнеполитическое ведомство, по всей вероятности, обратится также и в эту структуру.

«На данный момент могу просто добавить, что в связи с этим вопросом Министерство иностранных дел задействует весь имеющийся у него инструментарий. К сожалению, исходя из определенных ограничений, я не могу предоставить более подробную информацию», - сказала Нагдалян.

Угрожающее заявление Министерства обороны Азербайджана прокомментировал и представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, назвав его преступлением. «Я очень рад, что наши политики, дипломатический корпус, чиновники уже поднимают этот вопрос в соответствующих органах, потому что это должно стать поводом для очень важного вывода: это конкретное преступление», - сказал он.

Заместитель министра территориального управления Акоп Варданян, который координирует энергетическую сферу, в беседе с Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о том, насколько АЭС защищена от возможного ракетного удара, сказал, что этот вопрос следует адресовать Министерству обороны. «Министерство обороны должно сказать, возможно ли это, смогут ли их ракеты достичь атомной электростанции. Но, тем не менее, если они достигнут, у атомной электростанции нет систем, способных противостоять ракетному нападению... А это зависит от того, в каком месте ракета поразит атомную электростанцию, от этого зависит, каким будет масштаб катастрофы или аварии. Говоря «АЭС», я хочу, чтобы поняли, что это большой комплекс, расположенный на 200 гектарах. Естественно, если удар будет нанесен по реактору, у нас будут очень тяжелые последствия», - сказал Варданян.

Национальный эксперт программ развития ООН в энергетической сфере Ара Марджанян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что очень важно, чтобы Армения привлекла внимание международного сообщества к опасному заявлению Азербайджана о нанесении удара по Армянской АЭС. Оно должно быть решительно осуждено всеми международными организациями, включая МАГАТЭ.

Касаясь возможности поражения АЭС, эксперт не счел ее вероятной, подчеркнув, что Мецаморская АЭС находится под защитой систем ПВО. «Кроме того, Араратская долина и АЭС находятся под интенсивной защитой системы противоракетной обороны С-300В. Таким образом, с этой точки зрения Армения находится в довольно выгодном положении. Прежде чем достичь АЭС, все эти средства будут гарантированно поражены. В случае невероятного сценария, если что-то случится с АЭС, еще неизвестно, какая страна пострадает больше всего», - сказал эксперт.