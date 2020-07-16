Угрозы Азербайджана нанести удар по АЭС являются прямым проявлением государственного терроризма – МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с угрозой нанесения ракетного удара по Армянской атомной электростанции в Мецаморе со стороны Министерства обороны Азербайджана.

В заявлении МИД говорится, что прозвучавшая угроза Министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по Армянской атомной электростанции в Мецаморе «свидетельствует о степени отчаянии и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана».

«Действия, которыми угрожает Министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана.

Более того, выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа».

МИД Армении заявляет, что решительно осуждает ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые «свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества».

«Азербайджан должен немедленно публично отказаться от данных угроз», - говорится в заявлении.