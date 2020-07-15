С такими подходами Турция представляет собой угрозу для безопасности Армении и региона – МИД РА

Предвзятое и провокационное поведение Турции наносит серьезный ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта, заявило Министерство иностранных дел Армении, касаясь последних заявлений Турции.

«Эти заявления содержат не только приверженность оказанию безоговорочной поддержки Азербайджану, но и неприкрытые претензии в отношении Южного Кавказа, которые президент Турции и вторящие ему прочие официальные лица пытаются обосновать ссылкой на «историческую миссию» Турции в нашем регионе.

Ссылаясь на историческую миссию и этническую или религиозную общность, Турция уже успела дестабилизировать ситуацию в соседних регионах Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья и Северной Африки, причинив несказанные страдания народам этих регионов», - говорится в заявлении.

МИД Армении отмечает, что «в XXI веке Турция выстраивает свою политику в отношении нашего региона на основе родоплеменных общностей и уже ставшем традиционным оправдании Геноцида армян и безнаказанности этого преступления».

В заявлении внешнеполитического ведомства Армении отмечается, что «предвзятое и провокационное поведение Турции наносит серьезный ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта и подтверждает тот факт, что Турция не может быть вовлечена в какие-либо международные процессы, имеющие отношение к урегулированию конфликта, и прежде всего в рамках ОБСЕ».

«С такими подходами Турция представляет собой угрозу для безопасности Армении и нашего региона, противостояние которой требует широкого регионального и международного сотрудничества», - сказано в заявлении.