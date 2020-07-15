Эрдоган обвинил Армению в нападении на Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил «нападение Армении на Азербайджан».

«Мы обеспокоены тем, что напряженность в регионе со времен оккупации Нагорного Карабаха переросла в серию повторяющихся дерзких нападений со стороны Армении. Более того, это последнее нападение было совершено не на линии разграничения в Нагорном Карабахе, а непосредственно на границе между двумя странами и сопровождалось использованием тяжелой военной техники.

Эта ситуация показывает, что это не просто нарушение границы – не обычное столкновение, а прямое осознанное нападение на Азербайджан. Несомненно, эта атака находится за пределами возможностей Армении. Цель состоит в том, чтобы помешать урегулированию нагорно-карабахского конфликта провокационным подходом и создать новые зоны столкновения в регионе», - заявил Эрдоган.

Президент Турции выразил поддержку дружественному Азербайджану, подчеркнув: «Турция всегда будет без колебаний противостоять любым нападкам на права, закон и территорию Азербайджана». Эрдоган подчеркнул, что считает своим долгом мобилизовать все политические, дипломатические и общественные связи на глобальном и региональном уровнях.

Эрдоган также обвинил власти Армении в неуважении к собственному народу. Он отметил, что «страна с нерешенными проблемами в связи с политической, экономической ситуацией, ситуацией в области здравоохранения, связанной с эпидемией, проблемами с инфраструктурой и другими нерешенными проблемами, подобным нападением, в первую очередь, показывает неуважение к собственному народу».

В своем выступлении президент Турции в очередной раз напомнил о, по его словам, десятках тысяч граждан Армении, работающих в Турции, выразив уверенность в том, что они также обеспокоены «недальновидным поведением своей страны». Эрдоган призвал страны региона занять «принципиальную и искреннюю позицию» в отношении «агрессивной и дестабилизирующей позиции Армении после оккупации Нагорного Карабаха». Он напомнил, что Турция и впредь будет всеми силами поддерживать «дружественный и братский Азербайджан».