МИД Армении осуждает «попытки Турции спровоцировать нестабильность» в регионе

Провокационная манера Турции и необоснованные обвинения в адрес Армении подтверждают тот факт, что эта страна действует не как член Минской группы ОБСЕ, а как сторона, вовлеченная в нагорно-карабахский конфликт, говорится в заявлении МИД Армении.

«12 июля Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором не только выразило безоговорочную поддержку Азербайджану, фактически оправдывая применение силы Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе, но и распространило откровенно ложную и вводящую в заблуждение информацию.

Данный факт делает более чем невозможным какое-либо международное вовлечение Турции в карабахский конфликт, прежде всего в рамках ОБСЕ», - отмечает МИД Армении.

В заявлении также отмечается, что стремление Турции вмешиваться в конфликты в соседних регионах уже привело к подрыву безопасности и распространению нестабильности в данных регионах.

«Решительно осуждаем попытки Турции спровоцировать нестабильность в нашем регионе и подтверждаем, что Республика Армения продолжит последовательно выступать с позиций сохранения и укрепления международной и региональной безопасности, тесно сотрудничая в этом направлении со своими международными партнерами», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Напомним, ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась вчера после полудня, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь. Азербайджан уже сообщил о гибели четырех военнослужащих и ранении еще как минимум четырех. С армянской стороны, согласно официальным сообщениям, погибших нет, легкие ранения получили двое полицейских, несущих боевую службу на границе, а также трое военнослужащих.