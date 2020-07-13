«Противник не смог пройти на азербайджанскую землю даже на сантиметр», - Алиев

Президент Азербайджана обвиняет Армению в «совершении провокации на границе», утверждая, что армянские вооруженные силы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций. Об этом Ильхам Алиев заявил на состоявшемся сегодня заседании Совета безопасности страны.

«Это была очередная провокация армянской стороны. Неожиданно наш военный пост был подвергнут артиллерийскому обстрелу, в результате чего погибли наши военнослужащие. Однако мы пресекли это нападение и дали адекватный ответ, отомстив за гибель наших солдат. Сегодня напряженная ситуация на границе сохраняется», - согласно азербайджанским СМИ, заявил Алиев.

По утверждению президента Азербайджана, всю ответственность за произошедшее несет военно-политическое руководство Армении.

«Подобные инциденты происходят в том числе по причине двуличия армянских властей. Азербайджан защитит свою территориальную целостность. Вчера противник не смог пройти на азербайджанскую землю даже на сантиметр. Эти действия властей Армении не укладываются в логику, и они представляют угрозу для самой Армении», - также заявил Алиев.

Вчера после полудня резко обострилась ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Стороны применяют артиллерийский огонь. Азербайджан уже сообщил о гибели четырех военнослужащих и ранении еще как минимум четырех. С армянской стороны, согласно официальным сообщениям, погибших нет, легкие ранения получили двое полицейских, несущих боевую службу на границе.

Официальный Ереван «решительно осуждает нарушение режима прекращения огня, начатое в полдень 12 июля азербайджанскими вооруженными силами в направлении Тавушской области РА, сопровождавшееся попытками прорыва армянских укреплений и применением артиллерии», заявляя, что «вся ответственность за последствия данных провокационных действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана».