ГКЗЭК разрешила сделку по покупке компанией «Тим» «Веон Армения»

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении вчера приняла решение разрешить централизацию ЗАО «ВЕОН Армения», представленной в Армении торговой маркой «Билайн», и ООО «Тим» путем приобретения со стороны ООО «Тим» 100% доли ЗАО «ВЕОН Армения».

В то же время, как сообщили Радио Азатутюн в ГКЗЭК, установлено, что компания «Тим» обязуется не осуществлять массовые увольнения (более 10% от общего числа сотрудников) в течение как минимум шести месяцев после внедрения процесса централизации в действие.

Процесс покупки «ВЕОН Армения» компанией «Тим», основанной недавно покинувшими «Юком» братьями Есаянами, начался на днях.

Генеральный директор «Тим» Айк Есаян отказался назвать стоимость сделки, объяснив это коммерческой тайной. «У нас уже есть разрешение Комиссии по регулированию общественных услуг. Практически мы продолжим обсуждать с нашими коллегами в Амстердаме вопрос окончательного оформления этого этапа. И я думаю, что очень скоро мы доведем сделку до конца», - сказал он.

Есаян сказал, что увольнений сотрудников, да к тому же массовых не будет.

«Я могу официально заявить, что у нас нет такого намерения. Мы намерены использовать потенциал этих сотрудников, добавив наших сотрудников для дальнейшего развития компании. Мы не хотим идти по пути сокращений. Мы хотим идти по четкому пути развития и хотим увеличить число сотрудников, хотим увеличить выручку, увеличить виды услуг, сделать ряд инвестиций в новые сферы, в которых «Билайн» не присутствовал. И я уверен, что персонал, который сегодня там есть, это знающий персонал, имеющий многолетний опыт работы. В конце концов, компания была первым оператором после распада Советского Союза. И у них есть такая инфраструктура, которая нуждается в них, во многих вопросах мы не можем быть знакомы с этой инфраструктурой. Они нужны нам. А наши сотрудники, которые есть у нас в компании «Тим», всего лишь будут предоставлять новые виды услуг, которых сейчас нет. И я уверен, что слияние двух команд даст нам возможность выступить на рынке с инновационными решениями», - сказал гендиректор «Тим».

Перед зданием Комиссии по регулированию общественных услуг сегодня собралась группа сотрудников «Билайн», они выражали озабоченность в связи с возможной потерей работы.

Основным акционером «Веон» является российский миллиардер Михаил Фридман. В январе этого года стало известно, что компания «Юком» хочет купить «Веон Армения». 30 декабря прошлого года компании обратились в ГКЗЭК за получением разрешения. Однако после разногласий в совете директоров компании «Юком» и ухода из нее братьев Есаян эта сделка, как известно, не состоялась.