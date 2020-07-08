Спикер НС «с большим удовольствием» подпишет поправки в закон «О Конституционном суде»

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян с большим удовольствием подпишет принятый парламентом пакет поправок в закон «О Конституционном суде», если президент решит не направлять его в Конституционный суд.

После принятия закона в парламенте 30 июня президент Армен Саркисян сообщил, что проинформировал спикера парламента Арарата Мирзояна о том, что не подпишет пакет поправок в закону «О Конституционном суде», но не уточнил, намерен ли обратиться в Конституционный суд. В последующие дни он также предпочел хранить молчание.

По словам Мирзояна, у них нет договоренности о том, что президент Саркисян не подпишет закон, но и не обратится в Конституционный суд.

Конституция предоставляет президенту 21-дневный срок для подписания и опубликования закона либо обращения в Конституционный суд в течение того же периода. Если он не выполняет установленные требования, то спикер парламента в 5-дневный срок подписывает и публикует закон. У президента есть еще 12 дней для принятия решения.

«Я не разговаривал с президентом республики на эту тему. Я подпишу с большим удовольствием, когда у меня как у спикера Национального собрания появится такая законодательная, правовая возможность», - сказал сегодня журналистам Мирзоян.

Армен Саргсян вчера на встрече с членами Специализированной комиссии по конституционным реформам говорил также о порядке избрания судей КС, выразив мнение, что они должны не выдвигаться, а прямо назначаться. «Функция президента республики здесь, извините за выражение, формальная. Потому что выдвигать кандидата, причем по определенным критериям, может и президент республики, и Юридический институт Национальной академии наук, и юридический факультет Ереванского государственного университета, они выдвинут кандидата, а Национальное собрание или изберет, или не изберет».

«Обсуждаются, насколько мне известно, самые разные предложения. Каким будет в конечном итоге предложение комиссии, Бог знает», - сказал сегодня Арарат Мирзоян.

На вопрос Радио Азатутюн, как он относится к предложению президента не избирать, а назначать судей Конституционного суда, Мирзоян ответил. «Я считаю, что действующий механизм является достаточно удачным».