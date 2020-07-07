Независимый депутат призывает президента принять активные меры по разрешению кризиса КС

Независимый депутат, член инициативы «Во имя республики» Арман Бабаджанян призывает президента Армена Саркисяна принять активные меры по разрешению кризиса Конституционного суда (КС).

Депутат сегодня перед резиденцией президента Армении вместе со сторонниками заявил, что, не подписав изменения в закон «О Конституционном суде», Армен Саркисян заблокировал процесс.

«Есть подозрения, что у этого шага могут быть политические основания, потому что блокировка этого процесса, по сути, была со стороны президента. Если он решил не направлять пакет в Конституционный суд, то до истечения 21-дневного срока может заявить, что начинает процесс выдвижения кандидатов на вакантные должности судей Конституционного суда», - отметил Бабаджанян.

Поправками в закон «О Конституционном суде» установлен порядок избрания судей, а также вопрос пенсии уволенных членов суда. Однако президент не подписал закон. Если в течение 21 дня он не направит закон в Конституционный суд, закон вступит в силу после подписания спикером Национального собрания Араратом Мирзояном. После этого правительство, президент и Общее собрание судей будут по очереди выдвигать кандидатов, которые будут утверждены или отклонены парламентом.

«Это будет очень важный процесс с точки зрения вывода Конституционного суда из кризиса, и его конечной целью должно быть полное преодоление этого кризиса. Процесс избрания новых судей Конституционного суда будет крайне, чрезвычайно трудным, потому что для того, чтобы иметь действительно независимый и беспристрастный Конституционный суд, нам необходимы новые судьи, обладающие высокими, исключительными профессиональными и моральными качествами. Поэтому мы призываем Вас, господин президент, как можно скорее объявить о начале процесса избрания кандидатов», - заявил Арман Бабаджанян.

Он считает, что пассивность президента Саркисяна в этом процессе вызывает подозрения. «В политических кругах это дает повод для чрезвычайно серьезных подозрений в том, что это политическая цель со стороны президента, потому что его активная роль в этом вопросе будет ответственным отношением к реализации его конституционной миссии и не вызовет вопросов. Могу с уверенностью сказать, что мы находимся в той же ситуации, что и 21 апреля 2018 года, когда сотни тысяч граждан ожидали президента на площади Республики», - заявил независимый депутат.

Ранее в аппарате президента Радио Азатутюн сообщили, что не комментируют решение о неподписании изменений в закон «О Конституционном суде».

Арман Бабаджанян - единственный депутат, не входящий в правящую фракцию, который проголосовал за конституционные поправки.

«Этот суд - логово преступников, которые и прежде, и сейчас, до сих пор заняты укрыванием преступления. Есть обоснованные подозрения в том, что в тот день, когда Национальное собрание инициировало конституционные поправки, принятое ими решение касательно дела Роберта Кочаряна было просто ответным шагом Национальному собранию», - сказал Бабаджанян.