Сопредседатели МГ ОБСЕ: У нагорно-карабахского конфликта нет военного решения

После совместной видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ сопредседатели, представляющие США, Россию и Францию, выступили с заявлением, в котором, в частности, подчеркнули, что у конфликта нет военного решения, выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, и выразили обеспокоенность в связи с недавними провокационными заявлениями и подстрекательской риторикой.

Эндрю Шофер (США), Игорь Попов (Россия) и Стефан Висконти (Франция) заявили, что обсудили с Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым ситуацию в области общественного здравоохранения в регионе, текущую динамику нагорно-карабахского конфликта и дальнейшие шаги в мирном процессе, подчеркнули важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и содержательным переговорам. Посредники положительно оценили относительную стабильность на местах и выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации.

Сопредседатели выразили обеспокоенность в связи с тем, что недавние провокационные заявления, подстрекательская риторика и возможные шаги, направленные на ощутимое изменение ситуации на местах, могут подорвать процесс урегулирования.

«Сопредседатели подчеркнули, что военного решения конфликта не существует. Они настоятельно призвали стороны предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру. Сопредседатели и министры иностранных дел договорились провести еще одну совместную видеоконференцию в июле и встретиться лично как можно скорее», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению МИД Армении, во время вчерашней видеоконференции Зограб Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру. В то же время глава МИД Армении подчеркнул необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Нагорного Карабаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о «незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, включая инфраструктурные изменения», добавив, что «провокационные действия Армении приводят к обострению риторики».

Около недели назад во время открытия воинской части президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резким заявлением в адрес Армении, заявив, что «сегодняшняя Армения сформировалась на азербайджанских землях». Он также добавил: «В Армении царит диктатура, и чем дольше она продлится, тем скорее существующие там проблемы достигнут критической точки».

В ответ пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян отметила, что выступление Алиева очевидным образом свидетельствует о том, что власти этой страны рассматривают происходящие в Армении демократические изменения как угрозу своей власти.

По словам политического комментатора Акопа Бадаляна, нынешняя активность сопредседателей должна объясняться сохраняющейся российско-турецкой напряженностью, которая может повлиять на события на Южном Кавказе, особенно вокруг Нагорного Карабаха.

«Когда мы говорим о ситуации в направлении Арцаха [Нагорный Карабах – ред.], то, думаю, в настоящее время возникает довольно существенная и ощутимая опасность того, что Турция может попытаться использовать свое влияние на Азербайджан, чтобы спровоцировать напряженность и процесс дестабилизации в регионе, чтобы таким образом оказывать влияние и давление на Россию. И я считаю, что заявление сопредседателей мягко касается этого подтекста. Потому что, если мы посмотрим на внутреннюю ситуацию в Азербайджане, то увидим много риторического давления на министра иностранных дел Мамедъярова, который, так сказать, в большей степени является носителем дипломатического процесса, и мы видим давление этих воинственных кругов на Мамедъярова. С этой точки зрения заявление сопредседателей рассматривается как поддержка Мамедъярова», - сказал Бадалян.



