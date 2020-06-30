Сопредседатели призвали предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 29-30 июня провели отдельные и совместную видеоконференции с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым, обсудив с ними ситуацию в области общественного здравоохранения в регионе, текущую динамику нагорно-карабахского конфликта и дальнейшие шаги в мирном процессе.

Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в своем заявлении подчеркнули важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и содержательным переговорам. Они положительно оценили относительную стабильность на местах и выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации.

Вместе с тем, сославшись на свое заявление от 9 марта 2019 года, сопредседатели выразили обеспокоенность в связи с тем, что недавние провокационные заявления, подстрекательская риторика и возможные шаги, направленные на ощутимое изменение ситуации на местах, могут подорвать процесс урегулирования.

«Сопредседатели подчеркнули, что военного решения конфликта не существует. Они настоятельно призвали стороны предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру. Сопредседатели и министры иностранных дел договорились провести еще одну совместную видеоконференцию в июле и встретиться лично как можно скорее», - говорится в сообщении.