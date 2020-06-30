МИД: В ходе видеоконференции с Мамедъяровым Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных заявлений

Сегодня состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шоффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Во время видеоконференции была затронута создавшаяся в условиях пандемии ситуация вокруг мирного процесса.
Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру.
В то же время глава МИД Армении подчеркнул необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Нагорного Карабаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.
В ходе встречи были обсуждены возможности проведения личных встреч и визита сопредседателей в регион в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время была подчеркнута готовность продолжать контакты в дистанционном формате в течение следующего месяца.
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