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Карабах

МИД: В ходе видеоконференции с Мамедъяровым Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных заявлений

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограб Мнацаканян (справа) и Эльмар Мамедъяров (архив)

Сегодня состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шоффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Во время видеоконференции была затронута создавшаяся в условиях пандемии ситуация вокруг мирного процесса.

Мнацаканян подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру.

В то же время глава МИД Армении подчеркнул необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Нагорного Карабаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.

В ходе встречи были обсуждены возможности проведения личных встреч и визита сопредседателей в регион в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время была подчеркнута готовность продолжать контакты в дистанционном формате в течение следующего месяца.

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