В результате нового варианта налога на недвижимость в бюджеты общин поступят около 40 млрд драмов - министр

В результате введения нового варианта налога на недвижимость, который вступит в силу с 1 января 2021 года, доходы бюджетов общин Армении увеличатся примерно в четыре раза, постепенно увеличиваясь в течение четырех лет и в конце 2024 года достигнув около 40 млрд драмов. Об этом сегодня заявил министр финансов Атом Джанджугазян в ходе дистанционной пресс-конференции, состоявшейся в информационном центре правительства.

«По крайней мере, с точки зрения восприятия мы должны попытаться пересмотреть наш подход к понятию того же налога, потому что это всегда рассматривается и воспринимается как бремя, между тем, наш подход заключается в том, что это не бремя, а право на требование, которое, по сути, платящий приобретает за те услуги, которые, как предполагается, государственный бюджет или бюджет общины по закону обязались предоставить общественности», - сказал министр.

Согласно поправкам, внесенным на днях в Налоговый кодекс, с 1 января 2021 года взимаемый за недвижимость налог - налог на недвижимость, будет рассчитываться на основе не кадастровой стоимости, а аппроксимированной рыночной стоимости. Изменения вступят в силу постепенно. В 2021 году выплате будут подлежать 25% налога, рассчитанного на основе новой стоимости и новых ставок на недвижимость, в 2022 году - 50%, в 2023 году - 75%, а с 2024 года новая система будет внедрена полностью.

По словам участвовавшего в пресс-конференции начальника Комитета кадастра Сурена Товмасяна, кадастровые стоимости, которые в Армении были установлены в 1994 году и в некоторой степени были изменены в 1997 -м, 2001-м и 2003 годах, существенно отстали от реальной рыночной стоимости недвижимости. «С 1994 года кадастровая стоимость, установленная, например, для центра Еревана, которая является основой для налогообложения, составляет 2585 драмов за квадратный метр, что означает, что стоимость тысячи квадратных метров земли в первой зоне, по сути, составляет 2 млн 585 тыс. драмов. И в качестве налога генерируется один процент в размере 25 тыс. драмов», - сказал он.

В 2018 году кадастровые стоимости были пересмотрены, имела места рыночная оценка, Армения была зонирована и разбита на 20 зон.

Председатель постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян не согласен с звучащей критикой о том, что власти решили повысить налог на недвижимость во время кризиса. «По новым правилам, первые выплаты наши граждане произведут в декабре 2021 года, причем в размере 25% от нового налога на недвижимость, то есть, говорить об увеличении бремени налога на недвижимость во время кризиса, на мой взгляд, не очень честно. В Армении есть всего 9500 квартир или около 2,5% от общего числа квартир, налог на недвижимость для которых будет превышать 64 тыс. драмов в год, то есть, если среди этих 9500 будут, например, все пенсионеры, что крайне маловероятно, в этом случае существуют разные механизмы. Если действительно единственным реальным источником дохода для человека является пенсия, я беру пример, когда человек действительно не может заплатить налог на недвижимость, то эта пенсия по закону не подлежит наложению ареста. Кроме того, существуют и другие механизмы: муниципальный совет имеет фонд в размере 10 процентов своих налоговых поступлений, и в этих рамках может предоставить льготы конкретным людям, либо отменить налог на недвижимость, либо отсрочить выплату, либо предоставить скидку», - сказал Тунян.

По словам представителей власти, «переоценено то», что повышение налога на недвижимость окажет негативное влияние на бизнес. «Представьте себе помещение площадью 1280 квадратных метров на проспекте Маштоца общественного значения, примерно в таком месте, которое можно назвать самым ликвидным с точки зрения оценки, и его нынешний налог составляет 594 тыс. драмов. Теперь давайте представим деятельность, организованную на этих 1280 квадратных метрах, в обоих случаях как источник пассивного дохода для владельца, скажем, в случае аренды и/или организации какой-либо деятельности. Считаем ли мы, что 594 тыс. драмов в год точно отражают долю расходов, связанных с этим имуществом по виду этой деятельности? Я думаю, что это крайне недооценено», - подчеркнул министр Джанджугазян.

По мнению координатора гражданского движения «Касецум» («Приостановление»), предпринимателя Самсона Григоряна, повышение налога на недвижимость в конечном итоге приведет к тому, что особенно малый и средний бизнес, который практически без исключения арендует помещения, повысит цены на свои товары или услуги.

«Это повлияет на малый бизнес, потому что после революции очень многие, работавшие в тени, то есть не декларировавшие весь свой доход, после того как стали его декларировать, возложили налоги на арендаторов, то есть, на тех, кто арендует у них эти магазины и помещения, возложили на малый бизнес налоги, составляющие даже 10 процентов, а в некоторых местах 20 процентов. Теперь, делая из этого вывод, мы можем с уверенностью утверждать, что эти расходы также в конечном итоге лягут на плечи малого бизнеса», - сказал Самсон Григорян.

Как сообщает аппарат президента Армении, президент Армен Саркисян подписал закон о налоге на недвижимость, в то же время посчитав его «несвоевременным».