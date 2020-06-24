Правительство предлагает повысить налог на недвижимость. Вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений в Налоговый кодекс на сегодняшнем внеочередном заседании и в особом режиме был обсужден в Национальном собрании (НС). В проекте определены новые шкалы налоговой базы налога на недвижимость, а для некоторых единиц недвижимости – также новые ставки. Налог вводится также для имущества стоимостью менее 3 млн драмов.

Основной докладчик, заместитель министра финансов Арман Погосян, заявил, что цель проекта - соразмерное налогообложение видимого богатства, и объяснил, что мешает сделать это в соответствии с действующим законодательством.

«Налоговая база налога на недвижимость, которой является кадастровая стоимость, значительно отличается от ее рыночной стоимости в том смысле, что она сильно недооценена. Сложившаяся ситуация привела к тому, что на практике потенциал налогов на недвижимость в Армении практически никогда не используется как таковой. В нашей стране доля налогов на недвижимость, взимаемая с единиц недвижимости, в структуре валового внутреннего продукта составляет всего 0,2%. Для сравнения отмечу, например, в Грузии она составляет 1,1%, в России - 1,2%», - сказал он.

Чтобы предотвратить резкое повышение налоговой нагрузки, переход к новой системе налогообложения будет совершен в течение четырех лет. В частности, предусматривается установить, что в 2021 году выплате будут подлежать 25% налога, рассчитанного на основе новой стоимости и новых ставок на недвижимость, в 2022 году - 50%, в 2023 году - 75%, а с 2024 года новая система будет внедрена полностью.

Оппозиционная фракция «Процветающая Армения» продолжает бойкотировать заседания парламента, а другая оппозиционная фракция - «Просвещенная Армения», выступила против законопроекта. Депутат «Просвещенной Армении» Мане Тандилян назвала обсуждение проекта о повышении налога на недвижимость в 24-часовом режиме в условиях чрезвычайного положения позором и подчеркнула, что в проекте отсутствует социальная составляющая.

«Налог на недвижимость в среднем увеличивается примерно в 3-4 раза, бесспорно, что нет ни одной единицы недвижимости, налог на которую не увеличился бы в абсолютном выражении. Около 580 тысяч новых единиц недвижимости становятся облагаемыми налогом, г-н Погосян, вы говорите, что мы облагаем налогом видимое богатство, разве недвижимость стоимостью 3 миллиона - это видимое богатство? Где в сказанном вами логика, когда вы абсолютно не учли какую-либо социальную составляющую?»

У многих депутатов правящей фракции «Мой шаг» не было возможности задать вопрос, и они посредством вопросов, заданных в ходе своих выступлений, попытались понять суть законопроекта. Депутат правящей фракции Сурен Григорян спросил: каков мессидж государства тем гражданам, которые имеют дорогую недвижимость, но не имеют высокого уровня благосостояния?

«Конечно, я понимаю, что, например, люди, которые владеют недвижимостью в центре Еревана, как правило, имеют более высокий уровень благосостояния, чем люди, которые владеют недвижимостью в более отдаленных районах города. Как правило, это так, но есть и исключения из правила, и об этом говорилось. Был приведен пример тех людей, которые, например, не недавно приобрели эту недвижимость, а унаследовали ее, или в свое время эта недвижимость была им выдана, например, деятелям культуры и пр.», - сказал депутат.

Основной докладчик не успел ответить на все вопросы, затронутые в выступлениях, поскольку по причине особого режима отведенное ему время было ограничено. Замминистра извинился перед другими депутатами и использовал время, чтобы ответить на вопрос Мане Тандилян.

«По разным поводам была выражена готовность организовать встречу для фракции «Просвещенная Армения», чтобы ответить на все вопросы, но не было выдвинуто подобной инициативы. Вы говорите, что нет ни одной единицы недвижимости, для которой налог не был бы увеличен. Г-жа Тандилян, я говорю, что для 509 тысяч единиц недвижимости в 2021 году нагрузка уменьшится. Вы говорите, что нет ни одной единицы недвижимости, для которой не было бы увеличения. Как такое может быть? Вы говорите, что 3 миллиона – это не видимое богатство, конечно, я согласен с вами, 10 миллионов тоже не является видимым богатством, но наш проект состоит из двух частей. Если вы обратили внимание на мое вступительное слово, я сказал, что одна из целей состоит в том, чтобы сделать видимое богатство налогооблагаемым в большем размере, в более прогрессивном размере, а другая цель – сделать систему налогообложения недвижимости в целом соразмерной. Считаете ли вы нормальным, что, например, сейчас в Капане за квартиру площадью 132 квадратных метра налог не выплачивается, в Гаваре за нее выплачивается 440 драмов, за квартиру площадью 120 квадратных метров на улице Гераци в Ереване выплачивается 9 тысяч драмов в год. Если вы считаете, что это нормально, в том случае, когда, например, налог на 20-летний автомобиль российского производства в три раза выше, мне просто нечего сказать», - сказал Арман Погосян.