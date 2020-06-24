Президент Армении подписал законопроект об изменениях и дополнениях к закону «О регламенте НС»

Президент Армении Армен Саркисян подписал пакет изменений и дополнений к конституционному закону «О регламенте Национального собрания» и смежных законов, принятый Национальным собранием.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Армении.

Согласно этим изменениям, президент лишается полномочий подписывать поправки к Конституции, принятые Национальным собранием.

Таким образом, поправки в Конституцию, касающиеся сроков полномочий судей Конституционного суда, которые были приняты Национальным собранием 22 июня, вступят в силу после их публикации спикером парламента.