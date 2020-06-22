Надежды на привлечение людей на митинг за 10 тысяч драмов рухнут, заявил сегодня в ходе брифинга премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, что оппозиция жалуется, что митинги запрещены и невозможно выразить недовольство, в то время как власти за это время инициировали конституционные изменения, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«Выступающие с такими комментариями круги переоценивают свою силу проводить митинги в Армении. Потому что если под митингом они подразумевают приведение ограниченного числа людей на площадь за 10 тысяч драмов, и вся их надежда на это, то их надежды очень скоро рухнут во время или после чрезвычайного положения, это не имеет значения», - сказал Пашинян.

Премьер-министр выразил недоумение в связи с мнением о том, что если бы не было ограничений на проведение собраний, тысячи людей вышли бы на улицы, чтобы поддержать некоторые круги.

«Кто сказал, что участники потенциального собрания должны непременно выразить свое недовольство действующим правительством? А кто сказал, что в 10-20 или даже в 100 раз больше участников этого потенциального собрания не должны выразить недовольство в связи с действиями некоторых коррупционеров? Думаю, это следует учитывать. Я думаю, что есть много людей, которые должны быть благодарны за то, что в Армении действует чрезвычайное положение и нет возможности проводить собрания, в противном случае, полагаю, сторонники революции, по меньшей мере в нескольких случаях, провели бы массовые собрания и высказали бы свое слово в связи с рядом конкретных случаев, деятельностью конкретных лиц и кругов», - подчеркнул премьер.

После лишения Гагика Царукяна неприкосновенности возглавляемая им фракция «Процветающая Армения» (ППА) объявила, что начинает сбор подписей для обращения в Конституционный суд с целью пересмотра запрета на проведение собраний во время чрезвычайного положения.

Фракция «Просвещенная Армения», без которой ППА не сможет обратиться в Конституционный суд, заявляет, что это положение также может быть пересмотрено в парламенте.

«Любая парламентская фракция может инициировать отмену одной или нескольких мер правового режима чрезвычайного положения и предложить правительству стандарты того, каким может быть публичное собрание. Если государство скажет: «вы хотите провести акцию протеста - проводите, но я устанавливаю такие стандарты», организатор акции протеста, уведомитель несет ответственность за соблюдение стандартов, в противном случае собрание будет разогнано. И я могу привести пример Израиля, где люди протестовали на футбольном поле, стоя на расстоянии двух метров друг от друга, это была очень впечатляющая акция», - сказал глава «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что сейчас стоит задача, чтобы люди как можно меньше заражались. «И если мы сегодня ограничили деятельность научных центров, вузов, школ и многих других учреждений, то я думаю, что эти комментарии являются неуместными. Опять же хочу сказать, что в случае возникновения правовой возможности это еще вопрос, кто – сторонники революции или противники правительства – будут проводить более многочисленные митинги. Это еще вопрос, кто посредством этих митингов решил бы гораздо более конкретные, гораздо более практические вопросы и сделал бы это гораздо быстрее», - сказал глава правительства.