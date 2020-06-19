КРОУ приняла свое же предложение по тарифам на газ - 266,7 доллара за тысячу кубометров

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) приняла свое же предложение по тарифам на газ, согласно которому цена за тысячу кубометров газа для потребителей в среднем составит 266,7 доллара.

В соответствии с этим, тариф на газ для населения не повысится, а для хозяйствующих субъектов повысится в среднем на 4,5%. Новые тарифы вступят в силу с 19 июля.

Кроме того, согласно решению КРОУ, штат компании «Газпром Армения» будет сокращен примерно на тысячу сотрудников.

Вопрос пересмотра тарифов на газ обсуждался в комиссии сегодня. «Газпром Армения» сочла подход КРОУ к тарифам на газ приемлемым, но недостаточным. По словам генерального директора компании Гранта Тадевосяна, тариф на газ должен был быть установлен на уровне не менее 275 долларов.

Напомним, что 1 апреля «Газпром Армения» обратилась в КРОУ с заявкой на повышение тарифов на поставляемый потребителям газ с 1 июля, а комиссия представила свои предложения, согласно которым повышение тарифов должно быть меньшим, чем указанный в заявке «Газпром Армения» средний тариф в размере 283,14 доллара США за тысячу кубометров.