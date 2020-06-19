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Армения

КРОУ приняла свое же предложение по тарифам на газ - 266,7 доллара за тысячу кубометров

Председатель КРОУ Гарегин Баграмян (архив)

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) приняла свое же предложение по тарифам на газ, согласно которому цена за тысячу кубометров газа для потребителей в среднем составит 266,7 доллара.

В соответствии с этим, тариф на газ для населения не повысится, а для хозяйствующих субъектов повысится в среднем на 4,5%. Новые тарифы вступят в силу с 19 июля.

Кроме того, согласно решению КРОУ, штат компании «Газпром Армения» будет сокращен примерно на тысячу сотрудников.

Вопрос пересмотра тарифов на газ обсуждался в комиссии сегодня. «Газпром Армения» сочла подход КРОУ к тарифам на газ приемлемым, но недостаточным. По словам генерального директора компании Гранта Тадевосяна, тариф на газ должен был быть установлен на уровне не менее 275 долларов.

Напомним, что 1 апреля «Газпром Армения» обратилась в КРОУ с заявкой на повышение тарифов на поставляемый потребителям газ с 1 июля, а комиссия представила свои предложения, согласно которым повышение тарифов должно быть меньшим, чем указанный в заявке «Газпром Армения» средний тариф в размере 283,14 доллара США за тысячу кубометров.

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