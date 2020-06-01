Решение вопроса цены на газ зависит от политической договоренности Еревана и Москвы - политический комментатор

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) изучила заявку компании «Газпром Армения» на повышение цены на газ для абонентов и представила свои предложения.

Согласно предложенным комиссией тарифам, рост цены на природный газ в Армении составит 4,5% вместо 11%, предложенных российской компанией. Согласно предложению КРОУ, цена на газ для населения не должна повыситься.

1 апреля этого года компания «Газпром Армения», являющаяся 100-процентной дочкой российского монополиста «Газпром», обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг с заявкой, в которой предложила установить одинаковый тариф для всех потребителей, отменив льготы для социально необеспеченных слоев населения, в результате чего для них цена на газ с 1 июля должна была резко повыситься – примерно на 36%.

Между тем, Комиссия по регулированию общественных услуг предлагает оставить льготы для социально уязвимых слоев населения неизменными.

Компания «Газпром Армения» предложила еще несколько других изменений, и если заявка компании будет принята, газ для армянских потребителей в среднем подорожает на 11%. По предложению КРОУ, средний тариф на природный газ, продаваемый потребителям, составит 266,71 доллара США за тысячу кубометров вместо предложенного компанией единого тарифа 283,14 доллара США.

Как сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь комиссии Лиана Азизян, 4 июня состоится рабочее обсуждение по вопросу тарифов на газ.

«4 июня будет организовано обсуждение с участием «Газпром Армения», общественных организаций, других специалистов, всех тех, кто проявил интерес и имеет предложения, а также с участием членов комиссии», - сказала Азизян.

Что касается того, когда ждать окончательного решения комиссии по заявке «Газпром Армения», то Азизян отметила, что об этом можно будет говорить после данного обсуждения, «поскольку могут прозвучать другие предложения, мы выслушаем мнения».

Решение вопроса цены на газ будет зависеть от политической договоренности между Ереваном и Москвой, считает политический комментатор Акоп Бадалян.

«Пока заметно, что такой договоренности нет и обсуждения довольно сложные», - отметил он.

По оценке Бадаляна, основной проблемой Армении в вопросе газа является газовое соглашение, подписанное с Россией в 2013 году. По этому соглашению «Газпрому» были переданы последние 20 процентов акций «АрмРосгазпрома», которые принадлежали ранее правительству Армении, и было зафиксировано, что до 2043 года армянская сторона будет покупать газ только у «Газпрома».

Политический комментатор говорит, что этим соглашением Армения согласилась на продиктованные Россией условия. «Я думаю, что до тех пор, пока этот вопрос не будет подробно рассмотрен и не будет найдены решения, вплоть до изменения ряда положений соглашения с точки зрения восстановления власти Армении, думаю, мы в газовом вопросе не сможем выйти на новый уровень, где отношения будут более стабильными», - сказал Бадалян.

Высокопоставленные официальные лица Армении заявили, что в период эпидемии коронавируса не время говорить о повышении цены на газ. Премьер-министр Никол Пашинян на состоявшейся 16 мая пресс-конференции заявил, что Армения ожидает, что тариф на газ не повысится.