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Армения

«Газпром Армения» считает предложения КРОУ приемлемыми, но недостаточными

Генеральный директор ООО «Газпром Армения» Грант Тадевосян (архив)

«Газпром Армения» считает подход Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) в вопросе тарифов на газ приемлемым, но недостаточным. Об этом на заседании КРОУ заявил генеральный директор ООО «Газпром Армения» Грант Тадевосян.

По словам Тадевосяна, предлагаемый комиссией средний тариф в размере 266,7 долларов США за тысячу кубометров газа недостаточен, необходимо установить тариф на уровне не менее 275 долларов.

В КРОУ обсуждается вопрос пересмотра тарифов на газ.

Напомним, что 1 апреля «Газпром Армения» обратилась в КРОУ с заявкой на повышение тарифов на поставляемый потребителям газ с 1 июля, а комиссия представила свои предложения, согласно которым повышение тарифов должно быть меньшим, чем указанный в заявке «Газпром Армения» средний тариф в размере 283,14 доллара США за тысячу кубометров.

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