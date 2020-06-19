«Газпром Армения» считает предложения КРОУ приемлемыми, но недостаточными

«Газпром Армения» считает подход Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) в вопросе тарифов на газ приемлемым, но недостаточным. Об этом на заседании КРОУ заявил генеральный директор ООО «Газпром Армения» Грант Тадевосян.

По словам Тадевосяна, предлагаемый комиссией средний тариф в размере 266,7 долларов США за тысячу кубометров газа недостаточен, необходимо установить тариф на уровне не менее 275 долларов.

В КРОУ обсуждается вопрос пересмотра тарифов на газ.

Напомним, что 1 апреля «Газпром Армения» обратилась в КРОУ с заявкой на повышение тарифов на поставляемый потребителям газ с 1 июля, а комиссия представила свои предложения, согласно которым повышение тарифов должно быть меньшим, чем указанный в заявке «Газпром Армения» средний тариф в размере 283,14 доллара США за тысячу кубометров.