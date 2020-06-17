Это бывшая власть использовала уголовные дела, для нас это не тема для торга - Пашинян

«Нам не нужно превращать уголовные дела в тему для торга», - сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к вопросу уголовного преследования в отношении лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна.

Независимый депутат Арман Бабаджанян захотел узнать мнение премьер-министра о том, что некоторые круги, в том числе представители парламентской оппозиции, придают этому правовому процессу политический подтекст. Напомним, что лидер ППА заявил, что в отношении него уголовное преследование началось после того, как 5 июня он потребовал отставки правительства.

«В тех отношениях происходило следующее: бывшая власть, наоборот, всегда использовала эти уголовные дела, чтобы держать эти силы под контролем, втягивать их в коалицию и т. д., потому что у нее была проблема с легитимностью. А у нашего правительства такой проблемы нет, нам не нужно превращать уголовные дела в тему для торга, чтобы они сделали на два заявления меньше, выбрали другой тон разговора. Мы знаем, как они говорят, мы их научим. Я сказал, что они и не будут здесь говорить, потому что народ вообще выкинет их отсюда. Когда в прошлом выявлялись случаи грабежа, что говорилось… говорили: давайте посмотрим, кто, где и что... Потому что когда в основе лежали деньги, результатом всего этого было то, что у одного денег становилось немного меньше, у другого денег становилось немного больше. Мы сейчас говорим: нет, все деньги должны быть возвращены, я сказал, до копейки вернете. И я считаю, что расследуется одно из наиболее важных дел в истории Третьей республики, потому что, в конце концов, раскрывается систематизированный институт влияния на волю народа», - заявил сегодня Пашинян.

Вчера Национальное собрание дало согласие на предъявление Гагику Царукяну обвинения и его арест. Ранее генеральный прокурор Артур Давтян в представленном в парламент ходатайстве отметил, что во время обыска, проведенного в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна в связи со случаем получения взятки, были найдены документы, касающиеся случаев раздачи партией «Процветающая Армения» взяток на парламентских выборах 2017 года, согласно которым для обеспечения необходимых голосов в Гегаркуникской области были выделены миллионы драмов с целью подкупа избирателей. По делу уже есть двое арестованные.

Премьер-министр Пашинян сегодня заявил, что судебная система работала неэффективно: «В этих отставках также некоторую роль сыграл и этот процесс».

Пашинян также подчеркнул, что уже в течение двух лет происходят криминальные истории, связанные с семьей и окружением Царукяна. Он напомнил об уголовном деле против Эдуарда Бабаяна в связи с избиением, о причастности зятя Царукяна Карапета Гулояна к другой криминальной истории, не было забыто и дело «Север-Юг», в рамках которого арестован приближенный Царукяна Седрак Арустамян.

Конечно же, он также вспомнил сына Царукяна Нвера Царукяна, который еще в январе прошлого года был допрошен в качестве свидетеля по делу об убийстве. «После чего были проведены обыски по месту жительства Нвера Царукяна, в том числе особняке в Цахкадзоре. В то время, еще в 2019 году, был этот уголовный процесс».

Больше всего власти критикуют за то, что до сих пор не раскрыта коррупционная система Республиканской партии Армении (РПА). Премьер-министр признает, что коррупционная система должна быть до конца искоренена.

«Да, нужно перед нашими правоохранительными органами поставить задачу, и в рамках этого дела нам нужно углубиться настолько, пока не будет раскрыта и [коррупционная система] РПА, и всех остальных. В конце концов, нам нужно искоренить эту коррумпированную систему до ее самой последней вассальной грамоты, нужно искоренить ее в этой стране. И мы сделаем это», - заявил премьер.

В случае с ППА тратились деньги одного человека. В случае с РПА каждый тратил украденные им деньги, и поэтому не давал отчета в потраченных деньгах, указал на разницу премьер. «В прессе были публикации о том, что по уголовному делу в отношении зятя Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна есть эпизод, из файлов, восстановленных на старом компьютере Микаэла Минасяна, видно, какие манипуляционные системы избирательных фальсификаций действовали», - сказал Никол Пашинян.