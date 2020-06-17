ППА сначала бойкотировала заседание НС, а затем объявила о решении выступить с двумя инициативами

Оппозиционная фракция «Процветающая Армения» (ППА) сегодня бойкотировала заседание Национального собрания, считая уголовное преследование против Гагика Царукяна политическим.

«Учитывая произошедший вчера правовой и политический беспредел, фракция «Процветающая Армения» бойкотирует заседание, и прямо сейчас мы покидаем зал заседаний», - заявил секретарь фракции ППА Арман Абовян.

В беседе с Радио Азатутюн депутат фракции ППА Ивета Тоноян подчеркнула: «Это сфабрикованное уголовное дело, оно не имеет какой-либо фактической доказательной базы».

На вопрос, как ППА будет продолжать свою деятельность в случае ареста Гагика Царукяна, учитывая, что этот вопрос будет рассматриваться сегодня вечером, она ответила: «Мы отныне не исключаем ни одного сценария, но готовы к любому развитию событий. Господина Царукяна никто не заменит, все наши политические решения мы будем принимать путем консенсуса».

А на вопрос, как долго продлится объявленный сегодня бойкот, Тоноян ответила: «Мы уже заявили, что нам нечего делать в парламенте, который ратифицирует незаконные так называемые законопроекты и ходатайства. Мы выразили нашу позицию по этому вопросу. А в какой момент ППА вернется к парламентской работе, мы об этом также проинформируем».

Ивета Тоноян, кстати, исключает, что начнется выход депутатов из рядов фракции, как это бывало в прошлом. «У нас сплоченная политическая команда, мы одна семья, и мы также вместе пройдем через испытания, уверенно преодолев все трудности», - заявила она.

В то же время фракция объявила о том, что сегодня в Национальном собрании она инициирует два процесса: будет собирать подписи для создания комиссии по изучению борьбы с коронавирусом и для оспаривания в Конституционном суде правомерности запрета на организацию собраний в период чрезвычайного положения.

«Для обращения в Конституционный суд необходимо набрать 27 подписей, для создания комиссии - 33 подписи. Нет, мы не можем (без «Просвещенной Армении»), потому что в нашей фракции 25 депутатов. Мы ведем переговоры с нашими коллегами. Мы призываем наших коллег из «Просвещенной Армении» присоединиться к нам в этом процессе, чтобы у нас было достаточно подписей», - сказала депутат Ивета Тоноян.

В «Просвещенной Армении» заявили, что идея создания подобной следственной комиссии изначально принадлежала им, и сейчас они согласятся, если председателем комиссии станет представитель их фракции.

«Мы поддержим идею создания следственной комиссии при условии, что председателем комиссии станет представитель партии «Просвещенная Армения». Почему? Потому что это наша идея, и в этом отношении приоритет в ее реализации должен быть отдан нам», - сказал лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Что касается обращения в Конституционный суд, то он отметил, что до обращения в высокий суд можно попытаться решить этот вопрос в парламенте. «Можно пересмотреть решение комендатуры и дать людям возможность в масках и с соблюдением социальной дистанции выразить свой протест, потому что это, на мой взгляд, является фундаментальным правом», - сказал Марукян.

Согласны ли в ППА с предложениями «Просвещенной Армении», во фракции пока четкого ответа не дают. Секретарь фракции ППА Арман Абовян сообщил, что «сейчас они проводят обсуждения, идет очень здоровый процесс».

Член правящей фракции «Мой шаг», вице-спикер НС Ален Симонян заявил, что они будут только рады созданию следственной комиссии по изучению вопросов, связанных с коронавирусом.

«Лично я считаю эти две инициативы отличными, потому что считаю очень важным что, например, в случае создания этой комиссии мы сможем также расследовать те слухи, которые распространяются, которые распространяют группы, близкие к указанной вами партии, о том, что якобы коронавируса на самом деле не существует, что ношение масок вообще не нужно, есть депутаты, которые даже не носят маску. Что касается обращения в Конституционный суд, к этому я тоже хорошо отношусь, потому что, в конце концов, должно произойти уточнение координат, в связи с этим Конституционным судом в случае любых вопросов указанные вами коллеги говорили о том, что они по большому счету согласны, что существует проблема в связи с Конституционным судом, говорили неоднократно, что они даже голосовали против кандидатуры Грайра Товмасяна, но сейчас решили обратится к Грайру Товмасяну, против которого голосовали, чтобы он вынес решение. Здесь, я думаю, этап уточнения координат будет завершен, просто я не уверен, что мы до этого не решим уже вопрос, связанный с Конституционным судом, у меня есть сильные сомнения по поводу того, что вопрос будет рассматривать нынешний состав КС».

Что касается бойкотирования фракцией ППА заседаний Национального собрания, то Симонян сказал, что непонятно, какую цель преследует этот шаг.