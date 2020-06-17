«Процветающая Армения» выступит с двумя инициативами

Оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» выступает сразу с двумя инициативами. Сегодня в Национальном собрании депутаты Ваге Энфиаджян и Ивета Тоноян сообщили, что хотят обратиться в Конституционный суд с целью оспорить правомерность решения, касающегося организации собраний в условиях чрезвычайного положения.
Они также объявили о создании следственной комиссии НС по изучению обстоятельств организации работ по профилактике коронавируса в Армении и ликвидации последствий.
Напомним, что вчера путем закрытого тайного голосования парламент дал согласие на уголовное преследование лидера ППА и лишение его свободы.
В своем вчерашнем выступлении в парламенте Царукян отметил, что власти провалили борьбу с эпидемией.
Служба национальной безопасности (СНБ) подала в суд общей юрисдикции Еревана ходатайство об аресте лидера ППА. Царукяну предъявлено обвинение. Он обвинение не признает, считая его незаконным.
Сегодня ППА бойкотировала заседание парламента, покинув зал заседаний.
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