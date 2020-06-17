«Процветающая Армения» бойкотировала заседание парламента и покинула зал

Фракция «Процветающая Армения» (ППА) сегодня утром бойкотировала заседание Национального собрания, покинув зал заседаний.
Секретарь фракции Арман Абовян отметил, что то, что произошло вчера в этом зале, является «политической расправой» по отношению к деятелю, выразившему несогласие с мнением большинства, к их лидеру Гагику Царукяну. Он добавил, что власть пытается заставить замолчать своих политических оппонентов.
«Учитывая произошедший вчера правовой и политический беспредел, фракция «Процветающая Армения» бойкотирует заседание, и прямо сейчас мы покидаем зал заседаний», - заявил депутат фракции ППА.
Напомним, что вчера путем закрытого тайного голосования парламент дал согласие на уголовное преследование лидера ППА и лишение его свободы.
Артур Давтян представил ходатайства о возбуждении в отношении Гагика Царукяна уголовного преследования и выдвижении против него обвинения.
Позже Гагик Царукян отправился на допрос в Службу национальной безопасности (СНБ). После этого стало известно, что Служба национальной безопасности (СНБ) подала в суд общей юрисдикции Еревана ходатайство об аресте лидера ППА. Царукяну предъявлено обвинение. Он обвинение не признает, считая его незаконным.
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