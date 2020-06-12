Премьер настаивает на том, что «кризисную ситуацию» можно преодолеть только путем изменения общественного поведения

Объявленный в Армении с 16 марта режим чрезвычайного положения, срок которого истекает 13 июня, сегодняшним решением правительства продлен еще на 30 дней, до 13 июля. Основания остаются прежними: эпидемия коронавируса в стране.

Проект представил министр юстиции Рустам Бадасян: «Те причины, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение, продолжают существовать».

За заседанием правительства по закону последовало специальное заседание Национального собрания, на котором главный докладчик, премьер-министр Никол Пашинян, охарактеризовал ситуацию в стране как кризисную, отметив, что преодолеть ее можно только путем изменения общественного поведения. Пашинян озвучил прогноз о том, что эпидемия будет продолжаться не менее 1,5 лет, отметив, что в мире существуют и еще более пессимистичные прогнозы. «Если эти правила не будут широко соблюдаться, преодоление эпидемии станет невозможным», - сказал он.

Премьер-министр настаивает на том, что общество должно научиться жить с коронавирусом. Он провел образное сравнение между автомобилями и вирусом: «Например, когда появились первые автомобили, в какой-то момент люди начали в большом количестве подвергаться наездам, и это приводило к большим человеческим жертвам, в результате были созданы пешеходные переходы и светофоры, были введены правила дорожного движения, и тогда никто, по крайней мере, сейчас, слава Богу, никто не говорит, что не верит в смертоносную силу автомобилей».

Пашинян также коснулся факта своего инфицирования и инфицирования своей семьи. Он сказал, что на своем примере может утверждать, что ношение маски и перчаток эффективно, потому что, по его сведениям, будучи носителем вируса, он никого не заразил. «Если предположить, что я был инфицирован уже 20 мая и участвовал в церемонии инаугурации новоизбранного президента Арцаха, будучи носителем, во-первых, в закрытом зале я был в маске и общался с третьим президентом Арцаха, то есть, общение происходило в маске, прошло уже 14 дней, но [ни у кого] нет никаких симптомов».

Пашинян утверждает, что проблема не в системе здравоохранения, а в том, что до сих пор есть люди, которые утверждают, что коронавирус является фейком. А система здравоохранения, по словам премьер-министра, полностью решила поставленную перед ней задачу. «Даже в отделениях реанимации царит исключительно семейная атмосфера, люди говорят только слова благодарности, и в этом нет фальши. Наша проблема находится за пределами системы здравоохранения, наша проблема, извините, в наших беседках», - сказал глава правительства.

Премьер-министр поручил создать рабочую группу, которая должна заниматься источниками распространения дезинформации о коронавирусе. «Могут ли к этому иметь отношение иностранные спецслужбы? Могут ли быть круги и силы, связанные с иностранными спецслужбами?» Могут ли быть политические или криминальные круги, которые из-за своих узких интересов могут тратить деньги на распространение такой дезинформации?» - сказал он.