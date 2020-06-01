Премьер-министр Армении и вся его семья инфицированы коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вся его семья инфицированы коронавирусом. Об этом он сам сегодня сообщил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус оказался положительным, при этом я хочу сказать, что у меня не было никаких симптомов, просто поскольку планировалась поездка на передовую, я решил сдать тест, и тест оказался положительным. После этого мы прошли тестирование всей семьей, и у всей семьи тесты, фактически, оказались положительными, то есть, мы заражены коронавирусом», - отметил Пашинян.

Он отметил, что у него и у членов его семьи – супруги Анны Акопян и трех дочерей – нет никаких симптомов. Напомним, что сын Пашиняна в настоящее время проходит службу в армии.

По словам главы правительства, каждый день перед выходом на работу, в соответствии с принятым порядком, он измерял температуру, однако повышенной температуры у него не было. О том, где и от кого он заразился, у премьер-министра есть своя версия: во время рабочих совещаний. Он уверен, что другие члены семьи заразились от него.

«Вы знаете, что во время совещаний ставят стаканы с водой, я однажды заметил и сказал, что стакан поставили, не будучи в перчатках, конечно, на месте сделал замечание и предложил поменять стакан, но предполагаю, что и до этого делали так же, и у этого работника, официанта, который ставил стакан, результат теста тоже оказался положительным», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что он изолирован в правительственном особняке и оттуда продолжит полноценно работать, насколько это позволит болезнь. По его словам, все условия для работы созданы.

«По мере возможности буду работать, даже больше, чем ожидалось, но, конечно, в изоляции. Хочу сказать следующее: прошу, призываю всех вас обязательно соблюдать противоэпидемические правила. Так получилось, что противоэпидемические правила нам в данном случае не помогли, но я уверен, что в результате соблюдения этих правил, по крайней мере, никто в правительстве от меня не заразился или как можно меньше людей заразились», - подчеркнул Никол Пашинян.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила, что самочувствие премьер-министра и всех членов его семьи хорошее.

Есть ли в правительстве еще инфицированные? Геворкян этого не исключила, отметив, что людей с симптомами инфекции нет. По словам Мане Геворкян, все люди, контактировавшие с главой правительства, соблюдали правила безопасности.

«Повсеместное тестирование членов правительства как таковое не проводилось, тестирование проводится только по медицинским показаниям. На данный момент у нас нет никаких медицинских показаний. Все члены правительства, которые непосредственно общались с премьер-министром, соблюдали правила безопасности: носили маску, соблюдали социальную дистанцию, всегда использовали дезинфицирующие средства», - сказала она.



Пресс-секретарь премьер-министра также сообщила, что Никол Пашинян сегодня примет участие в заседании комендатуры, но уже посредством видеосвязи.

Отметим, что сегодня Николу Пашиняну исполняется 45 лет.