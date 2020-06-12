Правительство одобрило продление режима ЧП еще на один мемяц

Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании одобрило продление режима чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса, еще на один месяц.

Согласно решению, объявленный 16 марта и продленный до 13 июня режим чрезвычайного положения продлевается еще на 30 дней, до 17:00 13 июля.

В повестку внеочередного заседания кабмина был включен только данный вопрос. Премьер-министр Никол Пашинян объявил заседание завершенным, пообещав, что подробности будут обсуждены на специальном заседании Национального собрания.

В Армении на данный момент общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа достигло 15281, из которых 5639 человек выздоровели, от заболевания скончались 258 человек.

Глава правительства вчера на брифинге после заседания комендатуры сообщил, что чрезвычайное положение будет в очередной раз продлено.