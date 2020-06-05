С премьер-министром в профессиональной сфере проблем не было – В КГД разъясняют отставку Ананяна

С премьер-министром в профессиональной сфере никаких проблем не было. Об этом Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД), комментируя отставку председателя комитета Давида Ананяна.

«Разногласия носили исключительно рабочий характер, связанный с кадровым вопросом. Г-н Ананян предпочел сам уйти, чем уволить одного из эффективных кадров с многолетним опытом работы в этой области», - сообщили в КГД.

В комитете сообщают, что отставка не имеет абсолютно никакого отношения ко всем другим версиям, муссируемым в прессе.

Источник Радио Азатутюн в ведомстве сообщает, что после публикаций премьер-министра в Facebook в правительстве потребовали отстранения от должности главы Араратской таможни Мгера Мартиросяна, однако председатель КГД отказался сделать это и предпочел сам уйти. Однако пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян в беседе с Радио Азатутюн не подтвердила эту информацию.

Перед отставкой Давида Ананяна Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook множество фотографий и видео с участием граждан, игнорирующих правила противоэпидемической безопасности. Два дня назад одна из публикаций касалась работы действующей в составе КГД таможенной службы. На фото были изображены люди, собравшиеся в одном из филиалов службы, которые не соблюдали социальную дистанцию. «Араратская таможня. Господин Ананян, поскорее урегулируйте», - написал премьер. После этой записи, уже вчера, Пашинян опубликовал фотографию, на которой запечатлена ситуация на Западной таможне, где люди снова не соблюдают социальную дистанцию. «Западная таможня. Заразятся не многие, всего один или два человека, продолжение будет в геометрической прогрессии. Эта безответственность не останется без последствий», - написал Никол Пашинян.

На вопрос, ожидаются ли новые отставки, в пресс-службе КГД ответили, что какой-либо официальной информации на данный момент пока нет.

О своей отставке Давид Ананян написал в Facebook. Чиновник поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за то, что тот доверил ему пост председателя КГД. А сегодня в парламенте, касаясь отставки Давида Ананяна, премьер-министр поблагодарил его за проделанную работу.