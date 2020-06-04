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Армения

Глава КГД Давид Ананян подал заявление об отставке

Давид Ананян (архив)

Председатель комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян подал премьер-министру заявление об отставке. Об этом Ананян написал на своей странице в Facebook.

«Чтобы развеять муссируемые в прессе слухи, хочу сообщить, что сегодня я подал премьер-министру РА заявление об отставке. Благодарю всех за эффективное и плодотворное сотрудничество, а также премьер-министра РА Никола Пашиняна за то, что он доверил мне эту ответственную должность более чем на два года», - отметил Ананян в своей записи.

О причине своей отставки Ананян ничего не написал. Не ответил он сегодня и на телефонные звонки Радио Азатутюн.

Комитет государственных доходов является подчиненным правительству органом, и отставка Давида Ананяна должна быть принята или отклонена на заседании правительства.

Мы попытались связаться с пресс-секретарем премьер-министра Мане Геворкян, чтобы узнать, что думает премьер-министр Никол Пашинян об отставке главы КГД, однако она оставила телефонные звонки Радио Азатутюн без ответа.

В последние дни, как известно, премьер-министр Пашинян постоянно говорит о соблюдении правил безопасности, обусловленных коронавирусом, размещая на своей странице в Facebook множество фотографий и видео, на которых люди преимущественно игнорируют эти правила. Вчера одна из публикаций касалась работы таможенной службы, действующей в составе Комитета госдоходов. На фото были изображены люди, собравшиеся в одном из филиалов службы, которые не соблюдали социальную дистанцию. «Араратская таможня. Господин Ананян, поскорее урегулируйте», - написал премьер.

После этой записи сегодня после полудня премьер-министр сделал новую публикацию в Facebook. На фото запечатлена ситуация на Западной таможне, где люди снова не соблюдают социальную дистанцию. «Западная таможня. Заразятся не многие, всего один или два человека, продолжение будет в геометрической прогрессии. Эта безответственность не останется без последствий», - написал Никол Пашинян.

48-летний Давид Ананян, который в последние два года президентства Сержа Саргсяна был заместителем министра финансов, был назначен председателем Комитета госдоходов после бархатной революции, в мае 2018 года. Ананян, кстати, работал в налоговых органах с 1993 года, начав работать в Советской территориальной налоговой инспекции Еревана в качестве налогового инспектора.

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