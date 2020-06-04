Власти Азербайджана представляют угрозу для мира и безопасности в регионе – МИД Армении

«Высшее руководство Азербайджана не готово к миру», - пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием в связи с «воинственными заявлениями» различных звеньев азербайджанских властей.

В комментарии МИД, в частности, говорится: «В последнее время из различных ведомств и высшего руководства Азербайджана звучат лишенные содержания, напоминающие истерию и конкурирующие между собой антиармянские заявления. Складывается впечатление, что азербайджанское руководство пытается превзойти свои предыдущие антиармянские заявления, что является нелегкой задачей в условиях поддерживаемого десятилетиями последовательного антиармянского дискурса».

Пресс-секретарь МИД РА отметила, что примечательно, что пропагандирующие ненависть среди своего народа и выступающие с угрозами войны авторитарные власти Азербайджана используют предлог ведения борьбы с коронавирусом для совершения крупномасштабных нарушений прав человека в своей стране - реальность, отмеченная рядом авторитетных международных и региональных организаций.

«Тем не менее, сколько бы пропаганда ненависти в отношении армян и угрозы войны ни были нацелены на внутреннюю аудиторию, подобные заявления наносят серьезный ущерб мирному процессу и указывают на то, что не народ Азербайджана, а высшее руководство Азербайджана не готово к миру», - говорится в комментарии.

В заявлении МИД Армении отмечается, что антиармянские действия руководства Азербайджана уже получили свою правовую оценку со стороны международного сообщества. Так, в вердикте, принятом по делу «Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии», ЕСПЧ осудил расистскую политику азербайджанского государства, проявившуюся в действиях по помилованию, освобождению и вознаграждению убийцы Рамиля Сафарова.

«Нынешняя власть Азербайджана, рассматривающая армянофобию в качестве основного источника внутренней консолидации и легитимности власти, представляет угрозу не только для Арцаха, Армении и всего армянского народа, но и для мира и безопасности в регионе», - сказано в заявлении.

МИД подчеркивает, что «система безопасности Арцаха и Армении достаточно комплексна и стабильна для эффективного противостояния таким угрозам».

