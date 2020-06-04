Мы обсуждаем несколько сценариев - Пашинян о возможных ограничениях

Комендатура рассматривает несколько сценариев урегулирования вызванной коронавирусом ситуации, рассматривая также возможные экономические последствия этих сценариев. Об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности возврата ограничений.

Премьер-министр на днях заявил, что если рост числа инфицированных коронавирусом продолжится, они будут вынуждены пойти на повсеместные ограничения, сопровождаемые комендантским часом. Напомним, что за последние сутки было зафиксировано «рекордное» число новых случаев инфицирования – 697.

«Мы обсуждаем это, обсуждаем несколько сценариев, при этом обсуждаем также возможные экономические последствия этих сценариев и возможное экономическое бремя, и именно в этом контексте мы будем принимать решения. Мы обсуждали сегодня, что даже с такими расчетами мы можем сделать вывод, что экономическое бремя будет невыносимым, и нам придется искать другой путь. В любом случае, мы обсуждаем несколько сценариев, и по одному из них будет принято решение то есть», - сказал премьер-министр.

В свою очередь министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе брифинга сообщил, что 418 инфицированных коронавирусом граждан находятся в тяжелом состоянии, 81 - в крайне тяжелом, также зарегистрирована смерть 33-летнего гражданина, у которого были хронические заболевания.

Отметим, что, по данным на утро 4 июня, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 697, в общем составив 11221. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 6 человек. Еще 9 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались вследствие другой болезни. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии достигло до 176, а число пациентов с COVID-19, скончавшихся по другим причинам - 68. На фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 7509. Число выздоровевших пациентов составляет 3468.