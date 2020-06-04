Министр: 81 пациент находится в крайне тяжелом состоянии, зарегистрирована смерть 33-летнего гражданина

418 инфицированных коронавирусом граждан находятся в тяжелом состоянии, 81 - в крайне тяжелом, также зарегистрирована смерть 33-летнего гражданина, у которого были хронические заболевания. Об этом на брифинге после заседания комендатуры сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Осложненный анамнез стал причиной смерти», - сказал министр.

По состоянию на утро, в крайне тяжелом состоянии были 59 человек, в тяжелом – 391.

Арсен Торосян отметил, что все мы должны понимать, что никто не застрахован от положительного результата теста на коронавирус.

Глава Минздрава призвал часто мыть руки, избегать рукопожатий при встрече, где это возможно - соблюдать социальную дистанцию.

«Я не помню, когда в последний раз приветствовал кого-то рукопожатием», - сказал он.

Отметим, что, по данным на утро 4 июня, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 697, в общем составив 11221. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 6 человек. Еще 9 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались вследствие другой болезни. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии достигло до 176, а число пациентов с COVID-19, скончавшихся по другим причинам - 68. На фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 7509. Число выздоровевших пациентов составляет 3468.