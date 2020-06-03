Татевик Ревазян: Для выхода из авиационного «черного списка» ЕС Армении потребуется не менее 2,5 лет

Для выхода из авиационного «черного списка» Евросоюза Армении потребуется не менее 2,5 лет, в беседе с Радио Азатутюн заявила председатель Комитета гражданской авиации Армении (КГА) Татевик Ревазян.

По ее словам, хотя часть выявленных Агентством авиационной безопасности ЕС недостатков они исправили и пока продолжают эту работу, в комитете все еще имеются серьезные проблемы.

«Нам необходимо внести в законодательство множество изменений, чтобы мы могли достичь того уровня, который от нас требуется. Я несколько раз отмечала, что должен быть решен вопрос самофинансирования, чтобы у нас был другой источник финансирования, мы должны повысить зарплаты, чтобы суметь привлечь специалистов», - сказала Ревазян.

В опубликованном вчера решении Еврокомиссия включила все семь зарегистрированных в Армении авиакомпаний в «черный список» Евросоюза, запретив им совершать полеты на территории ЕС. По мнению Еврокомиссии, они не соответствуют международным стандартам воздушной безопасности.

Европейская комиссия еще в конце прошлого года зафиксировала проблемы и взяла под усиленный контроль деятельность Комитета гражданской авиации Армении. В комитете сообщили, что проблема возникла после того, как Taron Avia, Atlantis European Airways и Aircompany Armenia захотели выполнять рейсы в Европу и пытались получить разрешение. Чтобы выдать им разрешение, Агентство авиационной безопасности ЕС провело изучение и выявило серьезные проблемы в Taron Avia, которая в настоящее время не действует.

Проблемы в сфере гражданской авиации не новы, комитет не осуществлял должного контроля и полноценной сертификации в течение многих лет, заявила председатель комитета Татевик Ревазян. По ее словам, с подобной проблемой Армения столкнулась еще много лет назад: «У нас была подобная проблема еще в 2011 году, и эта проблема существует до сих пор. В Объединенных Арабских Эмиратах также было сомнение в отношении нашего Комитета гражданской авиации, то есть, они проверили наши авиакомпании в Дубае, обнаружили проблемы и на основе недоверия приехали в Армению, проверили комитет».

В 1993-1996 годах возглавлявший сферу гражданской авиации Шаген Петросян отметил, что подавляющее большинство недостатков, зафиксированных в комитете, является следствием имевших место в прошлом беззаконий, чему нынешний руководящий состав комитета, по его мнению, не уделил должного внимания.

«Катастрофа, которая произошла за эти 20 лет, просто уничтожила армянскую авиацию, и никто не хочет это исправить. Понимаете, «Армянские авиалинии» были нашим флагманом, нашей гордостью, и они уничтожили «Армянские авиалинии»», - сказал он.

Кстати, из семи армянских авиакомпаний, оказавшихся в «черном списке» ЕС, только две совершали рейсы в Европу. Это Aircompany Armenia и Atlantis European Airways, однако последняя выполняла только чартерные рейсы.

Председатель КГА признает, что упущения были и в период ее пребывания в должности. «То есть, это серьезная проблема, почему об этом не докладывалось нашими сотрудниками. Объяснение касательно одной части состоит в том, что они не понимали, насколько серьезна проблема в Армении, но есть и другая часть, что были письма, о которых мне не докладывалось, очень важные письма из Европы», - сказала она.

Кстати, в прокуратуре заведены два уголовных дела, касающиеся должностных лиц КГА. Согласно одному из них, некоторые должностные лица комитета использовали свое положение вопреки интересам службы, нанеся государству ущерб в особо крупном размене, а другое уголовное дело связано с совершением подлога в официальных документах с 2016-го по 2019 годы.

Перед тем как запретить армянским авиакомпаниям летать в Европу, Еврокомиссия заслушала аргументы Комитета гражданской авиации Армении и авиакомпаний. Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан заявила, что включение в список безопасности полетов ЕС следует использовать как инструмент, который помогает авиакомпаниям и странам пересмотреть и улучшить свои стандарты полетов. Она отметила, что решение по армянским компаниям было принято с учетом единогласной позиции Комитета по безопасности полетов в этом вопросе.

«В принципе, это не санкция, это помощь Армении. [ЕС] говорит: то, что вы должны были сделать, я вместо вас делаю, я обнуляю те грязные вещи, которые делались в прошлом, я сам обнуляю и даю вам шанс, когда создадите новую компанию, я приду и проверю. Он не запрещает тебе давать лицензию или регистрировать новую компанию. Он говорит: я приду, проверю, если безопасность полетов обеспечена, я разрешу лететь в Евросоюз, если нет – не разрешу», - сказал Петросян.

В Комитете гражданской авиации поясняют, что запрет не повлияет на рейсы по эвакуации граждан, в гуманитарных и медицинских целях, а также рейсы в других направлениях. Полеты из стран ЕС в Армению и в обратном направлении продолжат выполнять международные авиакомпании. В распространенном комитетом сообщении отмечается, что со времени заседания Европейской группы по безопасности полетов 20 ноября 2019 года Комитет гражданской авиации Армении предпринял и продолжает принимать серьезные шаги и необходимые меры с целью повышения уровня безопасности полетов в Армении.

Ситуацию в сфере гражданской авиации сегодня с ответственными сферы обсудил премьер-министр Никол Пашинян. Он отметил, что Комитет гражданской авиации должен до 2022 года в сжатые сроки выработать дорожную карту дальнейших действий и график ее реализации. Согласно распространенному сообщению, глава правительства сказал, что необходимо принять меры не только для повышения уровня безопасности полетов, но и для повышения конкурентоспособности отечественной авиации, что позволит развивать гражданскую авиацию в Армении.