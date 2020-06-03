Татевик Ревазян: Вопрос об изменении решения о запрете полетов армянских авиакомпаний в Европу может быть обсужден в ноябре 2022 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду в правительстве дистанционное совещание по текущей ситуации и перспективам развития сферы гражданской авиации.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в совещании по видеосвязи также участвовала председатель Комитета гражданской авиации (КГА) Татевик Ревазян, которая представила премьер-министру разъяснения по процессам в этой сфере. Она доложила, что 12 мая 2020 года состоялось заседание Европейской группы по безопасности полетов, по результатам которого на основе замечаний, сделанных во время оценочного визита ЕС в феврале этого года, было решено включить всех зарегистрированных в Армении эксплуатантов воздушных судов в список безопасности полетов ЕС.

Согласно позиции Еврокомиссии и Комитета по безопасности полетов ЕС, причиной этого решения является ненадлежащая реализация контрольных функций и неполноценная сертификация со стороны КГА в течение многих лет. Данным решением ограничивается право эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в РА, совершать полеты в Европу (за исключением рейсов по эвакуации граждан, в гуманитарных и медицинских целях). Данные авиакомпании продолжат выполнять рейсы в другие страны. В то же время решение не повлияет на выполнение рейсов международных авиакомпаний между Евросоюзом и Арменией.

Татевик Ревазян отметила, что после проведенного 20 ноября 2019 года заседания Европейской группы по безопасности полетов КГА реализует последовательные мероприятия по повышению уровня безопасности полетов в Армении, и вопрос об изменении решения может быть обсужден в ноябре 2022 года. В этом контексте авиационные органы авиационной сферы ЕС приветствовали обязательство правительства Армении повысить уровень безопасности полетов и выразили готовность к сотрудничеству.

Премьер-министр, выслушав представленные разъяснения, отметил, что Комитет гражданской авиации должен до 2022 года в сжатые сроки выработать дорожную карту дальнейших действий и график ее реализации. По словам главы правительства, необходимо принять меры не только для повышения уровня безопасности полетов, но и для повышения конкурентоспособности отечественной авиации, что позволит развивать гражданскую авиацию в Армении.

В ходе совещания был также обсужден ряд вопросов касательно реформирования Комитета гражданской авиации РА.

Напомним, что Еврокомиссия запретила всем семи сертифицированным в Армении авиакомпаниям совершать полеты на территории Европейского союза. В официальном сообщении отмечается, что они не соответствуют международным стандартам безопасности. В соответствии с этим решением в «черный» список были включены армянские авиакомпании Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.