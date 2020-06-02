«Никаких сантиментов»: Пашинян высказался за жесткое пресечение неисполнения противоэпидемических требований

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сегодняшнего брифинга по коронавирусу заявил, что в связи с ухудшающейся ситуацией в плане распространения инфекции необходимо жестко пресекать нарушения противоэпидемических требований.

«По сути, сегодня мы стоим перед выбором: либо из-за несоблюдения правил мы возвращаемся к повсеместным ограничениям, сопровождающимся комендантским часом и так далее, подвергая страну новым экономическим и социальным потрясениям, либо все мы вместе – правительство, общество, граждане – при взаимном сотрудничестве берем под контроль ситуацию и очень скоро получаем результат. Мы стоим перед таким выбором, и каждый из нас должен высказать свою позицию», - заявил премьер-министр.

Пашинян, который в понедельник заявил, что он и его семья заразились коронавирусом, и что сейчас он работает в условиях самоизоляции, подчеркнул, что его позиция заключается в том, что вне зависимости от этих двух сценариев необходимо, чтобы контроль за исполнением противоэпидемических правил осуществлялся самым жестким образом – «невзирая ни на какие сантименты, аргументы и эмоциональные моменты».

«Это мое поручение правоохранительным органам, и я жестко проконтролирую исполнение этого поручения. А неисполнение или некачественное исполнение этого поручения будет иметь конкретные последствия», - заявил премьер-министр Армении, подчеркнув, что на то, чтобы качественно изменить ситуацию, остается «всего 2-3 дня».

Отметим, что за последние сутки в Армении было зарегистрировано рекордное число инфицированных коронавирусом и смертей, вызванных респираторной инфекцией. Как утром сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний, за сутки от COVID-19 скончались 19 пациентов. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 158. Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 517, в общем превысив 10 тысяч.