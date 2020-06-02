COVID-19: За сутки в Армении скончались 19 человек, выявлено 517 новых случаев

За прошедшие сутки в Армении зарегистрировано рекордное число инфицированных коронавирусом и смертей, вызванных респираторной инфекцией.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за сутки от COVID-19 скончались еще 19 пациентов. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 158.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за это время 56 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 517, в общем составив 10009. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 25 и сейчас составляет 3427.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6368, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 59917.